מנדי ווארש בסינגל חדש: "שיר הדלקה"

"נר ה' נשמת אדם".

הגמרא מלמדת שרבי יהודה הנשיא, מסדר המשנה, ציווה את בני ביתו להשאיר נר דולק לאחר פטירתו. הוא הסביר שאור שכזה גורם נחת רוח עצומה ועילאית לנשמה. מלימוד זה השתרש המנהג להדליק נר בציון קברם של צדיקים גדולים ובימי היארצייט (יום השנה) שלהם.

הדלקת נר זה מתוך כוונה משמשת גם כתזכורת. בדיוק כפי שניתן להצית מחדש שלהבת שכבתה, כך יבוא זמן בעת תחיית המתים בו נשמות הצדיקים יאירו שוב במלוא הדרן.

כאשר אנו מדליקים נר לעילוי נשמה, אנו מחברים את הלהבה הקטנה של נשמתנו לאש הגדולה של אורו הנצחי של הצדיק. ברגע זה אנו מחברים את הרובד העמוק ביותר שבתוכנו לאור אין סוף, אורו האינסופי של ה', השורה על הצדיקים ועל כל כלל ישראל.

השיר החדש בביצועו של הזמר מנדי ווארש, נולד בהשראת ביקור ב'אוהל' הקדוש של הרבי מליובאוויטש, מקום אליו נוהרים יהודים רבים ומדליקים נרות לפני תפילתם לה' במקום קדוש זה.

זכותם תגן עלינו. שנזכה ליום בו כל החושך יואר על ידי אור נרותיו של ה' – הנשמות הקדושות של עמו.