אפרים החזן במחרוזת שנייה מתוך שירי ההלל

אפרים החזן מגיש את חלק ב' מפרויקט ההלל בו הוא מבצע את שירי הלל הגדולים מכל הזמנים. העיבוד וההפקה המוזיקלית של יונתן בלוי (סינגלים וקליפים)

אפרים החזן מגיש מחרוזת הלל של 60 שנה חלק ב', שכל המנגינות הולחנו במקור מהמילים של הלל. חלק ב׳ מתחיל מ'לא לנו' עם מנגינות ישראל בטח בה׳ וממשיך עד סוף מה אשיב לה׳ כולל מנגינות מגוונות: קלאסי, קרליבך, מסורתי, ולחנים נוספים מעולם המוזיקה החסידית.

קרדיטים:

עיבודים: יונתן בלוי

רשימת השירים:

0:00

הפוגה מוזיקלית - מאמינים/ישראל בטח בה׳ - מרדכי בן דוד

0:14

ישראל בטח בה׳ - ר׳ שלמה קרליבך

0:56

הפוגה מוזיקלית - יברך את בית ישראל

1:09

יוסף ה׳ עליכם - החזן שמואל מלבסקי

1:38

יברך את בית ישראל/השמים שמים לה׳

2:11

שובי נפשי - פרחי טורונטו

3:55

הפוגה מוזיקלית - מה אשיב לה׳/אברהם פריד

4:21

אנא ה׳ - ר׳ שלמה קרליבך

5:40

מה אשיב/בחצרות - ר׳ אביעזר וולפסון

6:11

סגיר - הודו לה׳ - ר' שלמה קרליבך

