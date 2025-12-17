שלמה העכט מארח במחרוזת 'יוונים' אנרגטית

המוזיקאי שלמה העכט במחרוזת 'יוונים' סוחפת ומלאת אנרגיה, שמכניסה את המאזינים הישר לאווירת החנוכה. המחרוזת הקצבית בהפקתו של יוסף אדלסיט משלבת הפקה מודרנית ועוצמתית, יחד עם הלחנים הקלאסיים והנצחיים של 'יוונים'.