כיכר השבת

שלמה העכט מארח במחרוזת 'יוונים' אנרגטית

המוזיקאי שלמה העכט מארח את חבריו הזמרים למחרוזת "יוונים" מיוחדת לכבוד חנוכה. ההפקה המוזיקלית והעיבודים של העכט ויוסף אדליסט (סינגלים וקליפים)

המוזיקאי שלמה העכט במחרוזת 'יוונים' סוחפת ומלאת אנרגיה, שמכניסה את המאזינים הישר לאווירת החנוכה. המחרוזת הקצבית בהפקתו של יוסף אדלסיט משלבת הפקה מודרנית ועוצמתית, יחד עם הלחנים הקלאסיים והנצחיים של 'יוונים'.

הפרויקט מארח גם נבחרת ווקאלית משובחת הכוללת את הזמרים שמולי הורביץ, אוריה שיף ומנדי ג'יי. כל אחד מהם מביא את הצבע הייחודי לקולו, ויחד הם יוצרים חווית האזנה דינמית ומרתקת מתחילתה ועד סופה. את ההתרגשות והקצב מעצימים כלי הנשיפה בעיבוד חי ותוסס, המעניק אנרגיה מלהיבה ומשדרג כל רגע במחרוזת.

קרדיטים:

ביצוע: שלמה העכט

עיבודים והפקה מוזיקלית: שלמה הכט / יוסף אדליסט

שירה: שמולי הורביץ, אוריה שיף, מנדי ג'יי

קולות רקע: שניאור דוידוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר