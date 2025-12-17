שלמה העכט מארח במחרוזת 'יוונים' אנרגטית

המוזיקאי שלמה העכט במחרוזת 'יוונים' סוחפת ומלאת אנרגיה, שמכניסה את המאזינים הישר לאווירת החנוכה. המחרוזת הקצבית בהפקתו של יוסף אדלסיט משלבת הפקה מודרנית ועוצמתית, יחד עם הלחנים הקלאסיים והנצחיים של 'יוונים'.
הפרויקט מארח גם נבחרת ווקאלית משובחת הכוללת את הזמרים שמולי הורביץ, אוריה שיף ומנדי ג'יי. כל אחד מהם מביא את הצבע הייחודי לקולו, ויחד הם יוצרים חווית האזנה דינמית ומרתקת מתחילתה ועד סופה. את ההתרגשות והקצב מעצימים כלי הנשיפה בעיבוד חי ותוסס, המעניק אנרגיה מלהיבה ומשדרג כל רגע במחרוזת.
קרדיטים:
ביצוע: שלמה העכט
עיבודים והפקה מוזיקלית: שלמה הכט / יוסף אדליסט
שירה: שמולי הורביץ, אוריה שיף, מנדי ג'יי
קולות רקע: שניאור דוידוב
