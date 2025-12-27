כיכר השבת

שרולי בעלז בביצוע מרקיד: "אין עוד מלבדו"

הזמר שרולי בעלז ומקהלת 'מנגן' מלונדון מגישים ביצוע מרקיד וסוחף ללהיט "אין עוד מלבדו", מילים שהולבשו על ניגון ישן של המלחין האגדי ר' יעקב תלמוד ז"ל. עיבוד: נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

הניגון הולחן על ידי ר' יענקל תלמוד ז"ל, ומוכר כניגון גור. את מילות השיר חיבר בכישרון רב הרה"ח ר' מרדכי ברוך בלומנטל, ראש המשוררים בחצה"ק צאנז. השיר פרץ ללבבות לראשונה במעמד ההקפות שניות בחצה"ק צאנז, כאשר הקהל כולו קופץ ומרקד, חוזר על השיר שוב ושוב מתוך שמחה והתעוררות לכבודה של תורה.

הזמר שרולי בעלז, שהפך לדמות פופלרית ומוכרת על במות המוזיקה וחתונות ברחבי לונדון, החליט להוציא את הלהיט לכלל הציבור, שיקפיץ רחבות ריקודים רבים וישמח אנשים בכל מקום אפשרי.

קרדיטים:

לחן: ר' יענקל תלמוד ז"ל

הדבקת מילים ורעיון: ר' מרדכי ברוך בלומנטל

הפקה מוזיקלית: חיים מאיר ניימאן

עיבוד: נפתלי לנדסמן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר