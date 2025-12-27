שרולי בעלז בביצוע מרקיד: "אין עוד מלבדו"

הניגון הולחן על ידי ר' יענקל תלמוד ז"ל, ומוכר כניגון גור. את מילות השיר חיבר בכישרון רב הרה"ח ר' מרדכי ברוך בלומנטל, ראש המשוררים בחצה"ק צאנז. השיר פרץ ללבבות לראשונה במעמד ההקפות שניות בחצה"ק צאנז, כאשר הקהל כולו קופץ ומרקד, חוזר על השיר שוב ושוב מתוך שמחה והתעוררות לכבודה של תורה.

הזמר שרולי בעלז, שהפך לדמות פופלרית ומוכרת על במות המוזיקה וחתונות ברחבי לונדון, החליט להוציא את הלהיט לכלל הציבור, שיקפיץ רחבות ריקודים רבים וישמח אנשים בכל מקום אפשרי. קרדיטים: לחן: ר' יענקל תלמוד ז"ל הדבקת מילים ורעיון: ר' מרדכי ברוך בלומנטל הפקה מוזיקלית: חיים מאיר ניימאן עיבוד: נפתלי לנדסמן