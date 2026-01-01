כיכר השבת

שי עזאני בסינגל חדש: "שורות של מלאכים"

הזמר והיוצר שי עזאני בסינגל חדש שכתב והלחין - "שורות של מלאכים". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אודי דמארי (סינגלים וקליפים)

הסינגל השלישי: שי עזאני, מוכיח שוב שמוזיקה זה חלק ממנו - אחרי שנים של כתיבה, הלחנה וחלום שלא עזב לרגע, הוא משחרר סינגל חדש ומלא באמונה, שיר שצופה לשמיים, נוגע בנשמה ומזכיר שיש מי שמלווה אותנו גם ברגעים הלא פשוטים.

מילים:

שׁוּרוֹת שֶׁל מַלְאָכִים מַבִּיט אֶל הַשָּׁמַיִם,

רוֹאֶה אֶת הַזְּרִיחָה, וְהִיא כָּל כָּךְ יָפֶה וּמֻפְלָאָה,

מֵרִים רֹאשִׁי מַבִּיט לְעֵבֶר עֲנָנִים,

וְהֵם כָּל כָּךְ קְרוֹבִים וּרְחוֹקִים, וְאוּלַי...

אֲנִי שׁוֹמֵעַ בִּי קוֹלוֹת חֲזָקִים, וְנָכוֹן...

אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁאַתָּה תָּמִיד אִתִּי, אַתָּה אָבִי !!! 

גַּם אִם הָלַכְתִּי לְבַדִּי רָאִיתִי לְיָדִי,

שׁוּרוֹת שֶׁל מַלְאָכִים עוֹטְפִים אֶת נִשְׁמָתִי, 

אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁאַתָּה הוּא מֶלֶךְ הָעוֹלָם,

וּבִכְלָל ... תּוֹדָה!!! 

רָץ בֶּן עוֹלָמוֹת לֹא מוּבָנִים,

בְּתוֹךְ עוֹלָם אַדִּיר - אִישׁ לֹא מַכִּיר, 

הַשֶּׁקֶט מִתְכּוֹנֵן אֱלֵי לַחְדֹּר, וְהַשֶּׁמֶשׁ שֶׁיּוֹקֶדֶת,

שׁוֹלַחַת לִי אוֹר, וְאוּלַי...

אֲנִי שׁוֹמֵעַ בִּי קוֹלוֹת אַדִּירִים, וְנָכוֹן,

אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁאַתָּה בְּתוֹךְ תּוֹכִי,

אַתָּה מַלְכִּי!!!

קרדיטים:

מילים ולחן: עזאני

עיבוד והפקה מוסיקלית: אודי דמארי

פנו אלינו

