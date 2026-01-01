שי עזאני בסינגל חדש: "שורות של מלאכים"

הסינגל השלישי: שי עזאני, מוכיח שוב שמוזיקה זה חלק ממנו - אחרי שנים של כתיבה, הלחנה וחלום שלא עזב לרגע, הוא משחרר סינגל חדש ומלא באמונה, שיר שצופה לשמיים, נוגע בנשמה ומזכיר שיש מי שמלווה אותנו גם ברגעים הלא פשוטים.