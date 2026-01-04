איצי קפלוביץ מציג את אלבום הבכורה שלו: "אני מאמין"

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ, מוציא לאור את ה-EP הראשון שלו - "I Believe", אוסף של שישה ניגונים ושירים, הבוקעים מעומק הלב ומלאים באמונה וביטחון בהקב״ה.

כגיטריסט בנשמה, הצליל של איצי נבנה לאורך שנים באמצעות כתיבה והלחנה עם הגיטרה, ומשלב חמימות, רגש והשפעות עכשוויות מהמוזיקה היהודית. ה-EP החדש נע בין סגנונות מוזיקליים שונים, אך שומר על קו אחיד וברור, המאופיין ברגש הייחודי של איציובמילים בעלות משמעות ועומק. בתקופה בה המוזיקה היהודית ממשיכה להתרחב ולהתפתח, "I Believe" מציע קול רענן, אך עדיין אותנטי ושורשי.

הנושא המרכזי של האלבום - "אמונה", שואב השראה מדבריו של הרבי מלכוביץ זצוק״ל, שלימד אותנו כי חיזוק האמונה מתבצע באמצעות דיבור מתמיד על אמונה. בעוד שלמילים מדוברות יש כוח רב, האלבום החדש מדגים כיצד ניגון ושירה חודרים אף עמוק יותר, נוגעים בלבבות, מרוממים את השומעים ומחזקים את האמונה דרך המוזיקה.

האלבום החדש הופק על ידי המוזיקאים אריה קונסטלר (רצועות 1–4) וג׳רמי אנגלנדר (רצועות 5–6), ומציג עושר וגיוון מוזיקלי, באמצעות שיתוף פעולה עם שורה מרשימה של מוזיקאים מוערכים מעולם המוזיקה היהודית.

האזינו לשיר הנושא מהאלבום "I Believe":