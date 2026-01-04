איצי קפלוביץ מציג את אלבום הבכורה שלו: "אני מאמין"

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ, מוציא לאור את ה-EP הראשון שלו - "I Believe", אוסף של שישה ניגונים ושירים, הבוקעים מעומק הלב ומלאים באמונה וביטחון בהקב״ה.
כגיטריסט בנשמה, הצליל של איצי נבנה לאורך שנים באמצעות כתיבה והלחנה עם הגיטרה, ומשלב חמימות, רגש והשפעות עכשוויות מהמוזיקה היהודית. ה-EP החדש נע בין סגנונות מוזיקליים שונים, אך שומר על קו אחיד וברור, המאופיין ברגש הייחודי של איציובמילים בעלות משמעות ועומק. בתקופה בה המוזיקה היהודית ממשיכה להתרחב ולהתפתח, "I Believe" מציע קול רענן, אך עדיין אותנטי ושורשי.
הנושא המרכזי של האלבום - "אמונה", שואב השראה מדבריו של הרבי מלכוביץ זצוק״ל, שלימד אותנו כי חיזוק האמונה מתבצע באמצעות דיבור מתמיד על אמונה. בעוד שלמילים מדוברות יש כוח רב, האלבום החדש מדגים כיצד ניגון ושירה חודרים אף עמוק יותר, נוגעים בלבבות, מרוממים את השומעים ומחזקים את האמונה דרך המוזיקה.
האלבום החדש הופק על ידי המוזיקאים אריה קונסטלר (רצועות 1–4) וג׳רמי אנגלנדר (רצועות 5–6), ומציג עושר וגיוון מוזיקלי, באמצעות שיתוף פעולה עם שורה מרשימה של מוזיקאים מוערכים מעולם המוזיקה היהודית.
האזינו לשיר הנושא מהאלבום "I Believe":
קרדיטים:
מילים ולחן: איצי קפלוביץ
הפקה מוזיקלית: אריה קונסטלר
מילים ותרגום:
Sometimes I feel the destination’s unknown
לפעמים אני מרגיש שהיעד לא ידוע
Standing by myself far away from home
עומד לבדי, רחוק מהבית
Sometimes it seems that it’s only me
לפעמים נדמה שזה רק אני
Then I look up through the clouds, Your light is what I see
ואז אני מביט מעלה דרך העננים, והאור שלך הוא מה שאני רואה
Have you ever tried, and found you can’t succeed
האם אי פעם ניסית, וגילית שאינך מצליח
Have you ever called, yet no one seems to hear
האם אי פעם קראת, אך נראה שאיש לא שומע
Have you ever thought this may be your last chance
האם אי פעם חשבת שזו עשויה להיות ההזדמנות האחרונה שלך
When you see His smile, will you change your stance
כשאתה רואה את החיוך שלו, האם תשנה את עמדתך (את הגישה שלך)
פזמון:
I believe You’re always by my side
אני מאמין שאתה תמיד לצידי
Always standing there, helping me get by
תמיד עומד שם, עוזר לי לעבור את זה
I believe in everything You do
אני מאמין בכל מה שאתה עושה
Yeah, it’s all from You and it’s all so true
כן, הכל ממך והכל כל כך אמיתי
Yes, I believe
כן, אני מאמין
Woa ohh, woa ohh
Yes, I believe
כן, אני מאמין
Woa ohh, woa ohh
Sometimes I feel lost on a straight track
לפעמים אני מרגיש אבוד בדרך ישרה
Should I go on or maybe just turn back
האם עלי להמשיך או אולי פשוט לחזור לאחור
Sometimes it seems that I can’t see Your hand
לפעמים נראה שאיני מצליח לראות את ידך
Until I realize You lead me through this land
עד שאני מבין שאתה הוא שמוביל אותי בארץ הזאת
