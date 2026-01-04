כיכר השבת

איצי קפלוביץ מציג את אלבום הבכורה שלו: "אני מאמין"

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ משיק את אלבום הבכורה שלו עם שישה שירים חדשים שכתב והלחין. האזינו לטעימות משירי האלבום ולשיר הנושא מתוכו (סינגלים וקליפים)

הזמר והיוצר איצי קפלוביץ, מוציא לאור את ה-EP הראשון שלו - "I Believe", אוסף של שישה ניגונים ושירים, הבוקעים מעומק הלב ומלאים באמונה וביטחון בהקב״ה.

כגיטריסט בנשמה, הצליל של איצי נבנה לאורך שנים באמצעות כתיבה והלחנה עם הגיטרה, ומשלב חמימות, רגש והשפעות עכשוויות מהמוזיקה היהודית. ה-EP החדש נע בין סגנונות מוזיקליים שונים, אך שומר על קו אחיד וברור, המאופיין ברגש הייחודי של איציובמילים בעלות משמעות ועומק. בתקופה בה המוזיקה היהודית ממשיכה להתרחב ולהתפתח, "I Believe" מציע קול רענן, אך עדיין אותנטי ושורשי.

הנושא המרכזי של האלבום - "אמונה", שואב השראה מדבריו של הרבי מלכוביץ זצוק״ל, שלימד אותנו כי חיזוק האמונה מתבצע באמצעות דיבור מתמיד על אמונה. בעוד שלמילים מדוברות יש כוח רב, האלבום החדש מדגים כיצד ניגון ושירה חודרים אף עמוק יותר, נוגעים בלבבות, מרוממים את השומעים ומחזקים את האמונה דרך המוזיקה.

האלבום החדש הופק על ידי המוזיקאים אריה קונסטלר (רצועות 1–4) וג׳רמי אנגלנדר (רצועות 5–6), ומציג עושר וגיוון מוזיקלי, באמצעות שיתוף פעולה עם שורה מרשימה של מוזיקאים מוערכים מעולם המוזיקה היהודית.

האזינו לשיר הנושא מהאלבום "I Believe":

קרדיטים:

מילים ולחן: איצי קפלוביץ

הפקה מוזיקלית: אריה קונסטלר

מילים ותרגום:

Sometimes I feel the destination’s unknown

לפעמים אני מרגיש שהיעד לא ידוע

Standing by myself far away from home

עומד לבדי, רחוק מהבית

Sometimes it seems that it’s only me

לפעמים נדמה שזה רק אני

Then I look up through the clouds, Your light is what I see

ואז אני מביט מעלה דרך העננים, והאור שלך הוא מה שאני רואה

Have you ever tried, and found you can’t succeed

האם אי פעם ניסית, וגילית שאינך מצליח

Have you ever called, yet no one seems to hear

האם אי פעם קראת, אך נראה שאיש לא שומע

Have you ever thought this may be your last chance

האם אי פעם חשבת שזו עשויה להיות ההזדמנות האחרונה שלך

When you see His smile, will you change your stance

כשאתה רואה את החיוך שלו, האם תשנה את עמדתך (את הגישה שלך)

פזמון:

I believe You’re always by my side

אני מאמין שאתה תמיד לצידי

Always standing there, helping me get by

תמיד עומד שם, עוזר לי לעבור את זה

I believe in everything You do

אני מאמין בכל מה שאתה עושה

Yeah, it’s all from You and it’s all so true

כן, הכל ממך והכל כל כך אמיתי

Yes, I believe

כן, אני מאמין

Woa ohh, woa ohh

Yes, I believe

כן, אני מאמין

Woa ohh, woa ohh

Sometimes I feel lost on a straight track

לפעמים אני מרגיש אבוד בדרך ישרה

Should I go on or maybe just turn back

האם עלי להמשיך או אולי פשוט לחזור לאחור

Sometimes it seems that I can’t see Your hand

לפעמים נראה שאיני מצליח לראות את ידך

Until I realize You lead me through this land

עד שאני מבין שאתה הוא שמוביל אותי בארץ הזאת

