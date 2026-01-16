כיכר השבת

עמיחי פלסר בסינגל קצבי חדש: "תפילה לאל חיי"

הזמר והיוצר עמיחי פלסר בסינגל קצבי חדש שהלחין - "תפילה לאל חיי". העיבוד וההפקה המוזיקלית של ערן קליין (סינגלים וקליפים)

עמיחי פלסר: "ימים לבנים

רצופים בחסדים

פשוטים וישרים,

פשוטים ובהירים,

שם ברור לכולם כי מופיע אלוקים גדולים

אבל בעומקים במסתרים

איפה שהרבה עוזבים

צליל נשמע ממעמקים

שירה עמוקה מעוררת ישנים

אותם אלו שמקשיבים מבינים כי חוט של חסד נמשך ממרומים מגלה לכולם כמה לעולם לעולם בחסדים ואף הרבה יותר מרובים דווקא במחשכים ואיך מעולם עד עולם לעולמי עולמים בחסדים אנו עטופים

תפילה לא ל חיי שבחסד עולם ירחם על בנים אהובים.

יאללה שמחה קפצו גבוה

לחיים לחיים".

קרדיטים:

מילים: תהילים מב, ט

לחן: עמיחי פלסר

מקהלה: צורי בר-און, שלמה כוכב, גילעד סולומון, איתם טוביאנה, דביר ניסים

שירה, דרבוקה: עמיחי פלסר

עיבוד והפקה מוזיקלית: ערן קליין

