אריה הורוויץ בלחן ראשון משלו: "אילו פינו"

הזמר, חזן והיוצר אריה הורוויץ בסינגל מקורי ראשון פרי לחנו - "אילו פינו". העיבוד וההפקה המוזיקלית של בנצי מרקוס (סינגלים וקליפים)

“אִלּוּ פִינוּ” הוא הלחן המקורי הראשון של אריה הורוויץ, ומהווה ציון דרך משמעותי בעבודתו המוזיקלית – לא רק כזמר וחזן, אלא גם כמלחין.

השיר נבנה ופותח בשיתוף פעולה קרוב עם בנצי מרקוס מלהקת 'היום השמיני', וכולל עיבודים מוזיקליים עשירים עם מעבר חזני מרגש, המשקף את עומק דברי התפילה.

מילות השיר “אִלּוּ פִינוּ” לקוחות מתוך תפילת נשמת כל חי הנאמרת בתפילת שחרית של שבת, ומבארות יסוד עמוק במהות השבח וההודאה. אילו פינו היה מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו - מכל מקום אין אנו מספיקין להודות לְךָ ה׳ אֱלֹקֵינוּ וּלְבָרֵךְ אֶת שִׁמְךָ.

אָבֶל, השבח האמיתי מתאפשר על ידי אֵבָרִים שֶׁפִּלַּגְתָּ בָּנוּ וְרוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁנָּפַחְתָּ בְּאַפֵּינוּ – האיברים והנשמה שהקב״ה חנן אותנו בהם. וכאשר משתמשים אנו בכשרונות אלו לעבודתו ולכבוד שמו יתברך, אזי הֵן הֵם יוֹדוּ וִיבָרְכוּ. (כמבואר בדברי הרבי מליובאוויטש)

קרדיטים:

לחן ושירה: אריה הורוויץ

הפקה ועיבוד: בנצי מרקוס

