שיר דוד גדסי משלב ניגון חב"ד בסינגל חדש: "התנערתי"

הזמר והיוצר בעל הקול הייחודי, שיר דוד גדסי בסינגל חדש שכתב והלחין כשהוא משלב בו ניגון חב"ד  -"התנערתי". ההפקה המוזיקלית של גדסי יחד עם טוהר שפי רפלד (סינגלים וקליפים)

גדסי: "כתבתי את השיר הזה בדמעות ובחיבור עמוק לאור התשובה, הלוואי שיזיז לכל אחד ואחד ממנו את הלב למקום שבו הוא צריך להיות".

קרדיטים:

מילים ולחן: שיר דוד גדסי

הפקה מוזיקלית: טהר שפי רפלד, שיר דוד גדסי

יעוץ מוזיקלי: יהושע לימוני

מילים:

אבא עזבתי את הכל

חזרתי כמה עברתי

רק לראות פניך שוב

אבא שמרתי את השם לא שיניתי

באמונה בחרתי

רק לראות פניך שוב

וירדתי סיבוב לעבר

שוב הרגשתי יוסף שנמכר

מחבלים בכרמים במדבר

והלב שלי עד שנזכר

אז ישבתי בלילה הקר

וניגנתי תלב שנשאר

העולם כולו גשר צר

רק שנפלתי לכאן מההר

התנערתי מעפרי וקמתי

את השיר דיברתי

בחרבי ובקשתי

אותך ביקשתי

ממצולות קראתי

ולא ויתרתי

בחסדיך בטחתי

1
אין כמו הניגונים של חבד. זה משהו אחר... אני שומע המון מוזיקה, וחבד זה הכי עמוק. בדקתי
יעקב

