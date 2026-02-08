כיכר השבת

מרדכי קאהן, מוטי אילוביץ' ומקהלת שירה בקליפ לייב חדש: “זיך מיך אויף”

הזמרים מוטי אילוביץ' ומרדכי קאהן בקליפ לייב חדש, מחדשים את השיר “זיך מיך אויף” בלחנו של אילוביץ', שיצא באלבומו "תשע”ח", העיבוד המוזיקלי של יומי געלב (סינגלים וקליפים)

| צילום: צילום: Double Clap Studios
(צילום: Double Clap Studios)

השיר “זיך מיך אויף”, שיצא לאור במקור על ידי מוטי אילוביץ' באלבום תשע”ח, משקף בצורה יפה את התחושות שלנו כשאנחנו אבודים בדרכנו, ומבקשים מהקב”ה למצוא אותנו ולקרב אותנו אליו. כמו רועה צאן שמחפש את הכבש, כך אנו מבקשים מהקב”ה שיבקש אותנו ככבש הזה.

השיר בביצוע לייב מתוך בר מצווה יוקרתית, כאשר על במה אחת התכנסו הזמר והבדחן המפורסם מוטי אילוביץ', יחד עם אמן הקומזיצים מרדכי קאהן, אשר קולו הנפלא נוגע בלבבות המאזינים. בליווי הקולות של מקהלת שירה עם תזמורתו של יומי געלב, 

קרדיטים:

לחן ומילים: מוטי אילוביץ'

הפקה: מענדי פעקטע

הפקה מוזיקלית: יומי געלב

מקהלה: מקהלת שירה

