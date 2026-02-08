- צילום: Double Clap Studios | צילום: צילום: Double Clap Studios 10 10 0:00 / 5:47 ( צילום: Double Clap Studios )

השיר “זיך מיך אויף”, שיצא לאור במקור על ידי מוטי אילוביץ' באלבום תשע”ח, משקף בצורה יפה את התחושות שלנו כשאנחנו אבודים בדרכנו, ומבקשים מהקב”ה למצוא אותנו ולקרב אותנו אליו. כמו רועה צאן שמחפש את הכבש, כך אנו מבקשים מהקב”ה שיבקש אותנו ככבש הזה.