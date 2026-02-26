שמולי הורביץ בסינגל קצבי חדש: "עורי עורי"

בואו להרגיש את האנרגיה של ליל שבת כמו שלא חשתם מעולם!

"עורי עורי" הוא סינגל דאנס חדש ועוצמתי של שמולי הורביץ, השואב השראה מהמילים המרוממות של הפיוט "לכה דודי". השיר לוקח את המילים הנצחיות שנאמרות בקבלת שבת ויוצק לתוכן קצב תוסס ושמחה מתפרצת, המנגישים את חמימות וקדושת השבת היישר אל רחבת הריקודים.

הלחן, פרי יצירתו של בן דודו, הזמר והיוצר ברוך שלום בלסופסקי, משלב עומק ורגש יחד עם הפקה אלקטרונית רעננה ומחשמלת של "The Yiddish Note". התוצאה היא המנון סוחף שמעורר את הנשמה, בדומה למילות השיר "עורי עורי" הקוראים לנו להתעורר ולשיר.

מהאור המיוחד של נרות השבת ועד לשירה המרוממת סביב השולחן הסינגל החדש מחדד את התחושה הייחודית של ליל שבת והופך אותה לחגיגה מוזיקלית גדולה.

אז תגבירו את הווליום, היכנסו לקצב, ובואו לקבל את השבת בשמחה!

קרדיטים:

לחן: ברוך שלום בלסופסקי.

עיבוד והפקה מוזיקלית: The Yiddish Note