שרוליק מנדלסון ויענקי היל בסינגל ייחודי: "שחרר לי את כל החסמים"

שרוליק מנדלסון בפרויקט אלקטרוני חדשני יחד עם הזמר יענקי היל- "שחרר לי את כל החסמים". הלחן וההפקה המוזיקלית של מנדלסון (סינגלים וקליפים)

שרוליק מנדלסון בפרויקט אלקטרוני חדשני יחד עם הזמר יענקי היל- "שחרר לי את כל החסמים", בין תפילה לריקוד השיר מעניק חווית מדיטיציה ותרפיית טראנס מיוחדת במינה, כנסו לאווירה עכשיו!

קרדיטים:

לחן, קונספט, עיבוד והפקה מוזיקלית: שרוליק מנדלסון

