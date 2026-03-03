שרוליק מנדלסון ויענקי היל בסינגל ייחודי: "שחרר לי את כל החסמים" שרוליק מנדלסון בפרויקט אלקטרוני חדשני יחד עם הזמר יענקי היל- "שחרר לי את כל החסמים". הלחן וההפקה המוזיקלית של מנדלסון (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 11:04