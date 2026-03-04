כיכר השבת

יוחאי בן אב"י חוגג את אירוסי בתו בסינגל חדש: "וארשתיך לי"

הזמר והיוצר יוחאי בן אב"י בסינגל חדש שהלחין לכבוד אירוסי בתו - "וארשתיך לי". העיבוד וההפקה המוזיקלית של בני שוורץ (סינגלים וקליפים)

אחרי סינגלים שהדהדו את רוח התקופה והתכתבו עם ימי המלחמה ("על הניסים", "בדרך אמונה בחרתי"), המוזיקאי והיוצר יוחאי בן אב"י, חוזר אל המרחב האישי והמשפחתי ומשחרר סינגל חדש: "וארשתיך לי".

השיר נולד מתוך רגע של שמחה פרטית ומזוקקת – אירוסי בתו של יוחאי. המילים הנצחיות של הנביא הושע, המבטאות את עומק הקשר, העדינות והאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לעמו דרך דימוי האירוסין, קיבלו אצל יוחאי לחן חדש, עדין ומלא תקווה.

יוחאי משתף בחיבור האישי:

"יש משהו בפסוקים האלה בהושע שתמיד מרגש אותי. הנביא מבטא את העובדה שבכל מצב, עַם ישראל יישאר ביחסי אהבה וקרבה אל הקב"ה, והדימוי שדרכו הוא בוחר לבטא את עומק החיבור הוא האירוסין – שזהו קשר עמוק, עדין ורוחני מאוד.

את הלחן הזה כתבתי לכבוד האירוסין של הבת שלי, ואני שמח לשתף אותו ולברך את רות ורועי, יחד עם כל המאורסים: שתזכו להקים בית נאמן בישראל, ושהקשר המתוק של האירוסין ילך איתכם לכל החיים!"

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

