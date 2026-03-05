כיכר השבת

המלחין מארח את מיטב הזמרים החסידיים לאלבום חדש: "מעלות"

המלחין ר' אלימלך בלומנברג, מארח את מיטב הזמרים החסידיים לאלבום חדש מלחניו - "מעלות". האזינו ליעקב דסקל מבצע את "מצווה טאנץ" מתוכו. עיבוד מוזיקלי: אברומי ברקו (סינגלים וקליפים)

מצווה טאנץ - יענקי דסקל

אלבום מוזיקה חסידית חדש ומרגש - “מעלות”. מאחורי הפרויקט עומד המלחין הנודע ר’ אלימלך בלומנברג, שמגיש אוסף ניגונים חסידיים אותנטיים הספוגים אמונה, התעוררות וכיסופים, ברוח חסידית אותנטית וטהורה.

לביצוע הניגונים גויסה נבחרת מרשימה של קולות מובילים, בהם זאנוויל ויינברגר, יענקי דסקל, אהר’לה סאמט, יששכר גוטמן, וועלווי האס ואייזיק הוניג, כל אחד בצבע הייחודי שלו, שמייצר אלבום משובח ומלא עומק וחום.

הפקת האלבום עומדת בסטנדרט מקצועי גבוה במיוחד, עם עיבודים מוקפדים, תזמור עשיר ועבודת אולפן מלוטשת, שמרימים את היצירות מבלי לפגוע באותנטיות החסידית שלהן. “מעלות” מסתמן כבר כעת כאלבום שיותיר חותם, כשהוא מציג מוזיקה חסידית טהורה באיכות, ובדיוק הראויים לה.

קרדיטים:

לחנים: ר' אלימלך בלומברג

הפקה מוזיקלית: אברומי ברקו

