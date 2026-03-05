מוטי כרמל והקרעטשמע מגישים: “א שבת אין קרעטשמע”

- צילום: מייקל חזוני ויצחק קלמן | צילום: צילום: מייקל חזוני ויצחק קלמן 10 10 0:00 / 9:01 ( צילום: מייקל חזוני ויצחק קלמן )

הקרעטשמע לא נולד כבית כנסת. הכול החל בשיעור גמרא יומי בביתו של נחמן רוזנברג, ביוזמתו של מוישי אירגאס. בהמשך התקיימו גם שיעורי ערב שאותם אירח מוטי כרמל בביתו, וכך הלכה והתגבשה חבורה מיוחדת.