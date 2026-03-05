כיכר השבת

מוטי כרמל והקרעטשמע מגישים: “א שבת אין קרעטשמע”

הזמר מוטי כרמל והקרעטשמע במחרוזת קבלת שבת עם שירי שבת מכל הזמנים והגוונים. הפקה מוזיקלית: מוטי כרמל והחברים (סינגלים וקליפים) 

(צילום: מייקל חזוני ויצחק קלמן)

הקרעטשמע לא נולד כבית כנסת. הכול החל בשיעור גמרא יומי בביתו של נחמן רוזנברג, ביוזמתו של מוישי אירגאס. בהמשך התקיימו גם שיעורי ערב שאותם אירח מוטי כרמל בביתו, וכך הלכה והתגבשה חבורה מיוחדת.

עם הזמן נוצר הצורך בתפילות, בעיקר בשבתות. מקום קבוע עדיין לא היה, אך קבלת השבת כבר נשמעה ברחבי בית שמש. כך נולד “נוסח הקרעטשמע”, עם קנייטשים, הלחמות, דיוקים וחידושים שנרקמו מתוך הקהילה.

יהודים מכל הסגנונות והמגזרים עומדים יחד, שרים, רוקדים ומקבלים את שבת מלכתא מתוך שמחה והתעלות. כעת יוצא לאור “א שבת אין קרעטשמע”, חלק ראשון בסדרה.

