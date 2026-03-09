לכבוד היארצייט סנדי דינקל בסינגל חדש: "קברי הצדיקים"

לקראת היארצייט של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק בעל הנועם אלימלך זי"ע משיק הזמר החסידי סנדי דינקל להיט חדש - 'קברי הצדיקים'. שעוסק בנהירה הגדולה ובקשר של עם ישראל בדורנו לקברי הצדיקים.

קשה להתעלם מהחיבור העמוק שהתעורר בדורנו - דור 'עקבתא דמשיחא' בין עם ישראל לבין קברי הצדיקים, תופעה זו שלא הייתה בולטת בימים עברו, הולכת ומתעצמת בשנים האחרונות. כיום יהודים מכל גווני הקשת חשים התעוררות מיוחדת, וליבם נפתח ליד מקום מנוחתם של צדיקי הדורות אליהם הם נוהרים בהמוניהם. ואותם הם מרבים לפקוד ביארצייט וכל ימות השנה, ומנגד, המניעות הרבות שהתעצמו בשנים האחרונות סביב ההשתטחות על קברי הצדיקים ביום ההילולא כמו השנה שהשמיים סגורים ואי אפשר להגיע מישראל לליזענס'ק, מעידות אף הן על גודל חשיבותו של העניין.

סנדי מספר: הרעיון לשיר על "קברי הצדיקים" נולד אצלי כשפקדתי את קברו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס בטבריה. שם עלתה בי המחשבה לכתוב שיר שלא יעסוק בצדיק מסוים, אלא במושג כולו – קברי הצדיקים. בהמשך, תוך כדי תפילה בספר "ליקוטי תפילות, נתקלתי בלשון קודשו של ר' נתן מברסלב שכותב :בעיקבתא דמשיחא אין לנו שום תקווה כי אם אלא על ידי הצדיקים". על בסיס הדברים הללו כתבתי את השורה: "בעיקבתא דמשיחא בקברי הצדיקים יפתחו שערי לב", והוספתי שמות של צדיקים מדורות שונים. תנאים. מייסדי ומאורי החסידות, ואחרונים, שמקומות מנוחתם הפכו למוקדי תפילה.

עם הקונספט והמילים פניתי לגדול המלחינים אלי קליין שהלחין אותם והפך את הרעיון הקדוש ללהיט קליט וזכיר שלא מפסיק להתנגן בראש והנה התוצאה לפניכם. זכותם יגן עלינו ועל כל עם ישראל".

קרדיטים:

מילים וקונספט: סנדי דינקל

לחן: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי