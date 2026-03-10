אופיר אלחייני בסינגל חדש: "שדה שושנים"

כשנה לאחר צאת אלבומו הראשון של אופיר אלחייני - 'אחד' אשר זכה לשבחים והשמעות רבות, מוציא אופיר סינגל חדש בשם 'שדה שושנים', אותו כתב והפיק תוך כדי ששירת במילואים בחודשיים האחרונים על גבול עזה.

השיר יוצא דווקא בתקופה הלא פשוטה בה אנו נמצאים כדי לתת לכולנו נחמה ותקווה לשושנים שיפרחו בקרוב.

אופיר כותב על השיר: "בחמש השנים האחרונות אני מתגורר בעיר נתיבות שבעוטף עזה. הרבה זמן שרציתי

לנסוע כמה דק' מביתי למקום בו התקיימה מסיבת הנובה. לנסות להבין מה קרה שם. רק לפני כמה חודשים אזרתי אומץ ונסעתי.

המראה הראשון שפגש אותי היה שדה של שושנים מלא במאות תמונות של הנרצחים והנרצחות. מראה מטלטל שנשאר איתי ימים ארוכים, עד שבסופו של דבר מצא את דרכו אל הדף והפך למילים.

יש משהו בלתי נתפס בדיסוננס הזה. בין הוורוד לשחור, בין השמש החמה לאדמה השרופה, בין האור לחושך. זה לפעמים משתק אותי.

אנו עוברים תקופה לא פשוטה כעם. דווקא שנראה שהכל מתחיל לחזור לעצמו, העם משתקם, החטופים חוזרים הביתה ואז שוב מלחמה- מוצאים את עצמנו במציאות מטלטלת.

בחודשיים האחרונים שירתתי במילואים על גבול עזה, ודווקא מה שתפס אותי בתוך המציאות הקשה, זה הירוק של השדות ממשיך לצמוח.

זה הזכיר לי שבסוף. בסוף הטוב מנצח. אין דרך אחרת.

'עוד יבואו ימים, שושנים בחגים, עוד יהיו פה ניסים'. אמן".

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: אופיר אלחייני

מילים:

בשדה שושנים

צועד בשבילים

קוטף לי מילים

בלב ניגונים

שיר השירים

איך עוברות השנים

בדרך אל השבר,

שם צומחת האמת

בין כל הרגעים

בין כל ההריסות

המלך שם יושב,

שואל, מצפה

מחכה לילדים

מחכה לילדות

בסוף זה אתה

ואני עוד ילד

מנגן לי ניגון

שמרפא לי את הלב

שואל שאלות

מתי יגיע המלך?

מתי יפוח השבר?

ויתכסה הכאב

מיליון אנשים

מחלים את פניך

מיליון כוכבים

שמאירים את הדור

כמה דרכים

שמובילות רק אליך

הרווה את צימאוני

מלא את הבור

בשדה שושנים

שמע ישראל קוראים

מקבלים מלאכים

עוד יבואו ימים

שושנים בחגים

עוד יהיו פה ניסים

בדרך אל הבית,

אל השבת המלכה

בעיניים תפילות

שמש חמה

שומעים זעקה מהחלון

עוד תהפוך

לשירה חדשה

לפזמון