כיכר השבת

אברימי רוט מתפלל לשגרה בסינגל חדש: "יצא אדם"

הזמר והחזן אברימי רוט בסינגל חדש שהלחין יחד עם יוסי גרין ואלי קליין - "יצא אדם". ההפקה המוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

הזמר והחזן אברימי רוט משיק סינגל חדש בשם "יצא אדם", שיר שמביא איתו מסר של אמונה, חיזוק ותקווה – דווקא בתקופה שבה המציאות אינה פשוטה והשגרה של רבים נעצרה.

מילות השיר לקוחות מהמקורות, ובהן הפסוק המוכר מתהילים: "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב". הפסוק מתאר את סדר יומו הטבעי של האדם לקום בבוקר, לצאת לעבודה ולעמל היום־יום, ולמלא את שליחותו בעולם.

אך בתקופה הנוכחית, כאשר רבים מוצאים את עצמם בבית והשגרה נקטעה, מקבלות המילים משמעות עמוקה יותר. לצד הפסוק הזה משתלב גם המסר: "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" - תזכורת לכך שהברכה האמיתית אינה תלויה רק בעשייה עצמה, אלא בליווי ובברכה מלמעלה.

קרדיטים:

מילים: ספר תהילים, חומש דברים

לחן: אברימי רוט, יוסי גרין, אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר