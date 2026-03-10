אברימי רוט מתפלל לשגרה בסינגל חדש: "יצא אדם"

הזמר והחזן אברימי רוט משיק סינגל חדש בשם "יצא אדם", שיר שמביא איתו מסר של אמונה, חיזוק ותקווה – דווקא בתקופה שבה המציאות אינה פשוטה והשגרה של רבים נעצרה.

מילות השיר לקוחות מהמקורות, ובהן הפסוק המוכר מתהילים: "יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב". הפסוק מתאר את סדר יומו הטבעי של האדם לקום בבוקר, לצאת לעבודה ולעמל היום־יום, ולמלא את שליחותו בעולם.

אך בתקופה הנוכחית, כאשר רבים מוצאים את עצמם בבית והשגרה נקטעה, מקבלות המילים משמעות עמוקה יותר. לצד הפסוק הזה משתלב גם המסר: "וברכך ה' אלוקיך בכל אשר תעשה" - תזכורת לכך שהברכה האמיתית אינה תלויה רק בעשייה עצמה, אלא בליווי ובברכה מלמעלה.

קרדיטים:

מילים: ספר תהילים, חומש דברים

לחן: אברימי רוט, יוסי גרין, אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי