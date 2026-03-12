כיכר השבת

עמיחי פלסר מחדש את הלהיט: "כנפי רוח"

הזמר והיוצר עמיחי פלסר מחדש את "כנפי רוח" בלחנה של אביגיל עוזיאל-עמר. את השיר הוא ביצע לבקשת אמו של פצוע מלחמה קטוע רגליים. הפקה מוזיקלית: ערן קליין (סינגלים וקליפים)

עמיחי פלסר: "לפני כשמונה חודשים קיבלתי טלפון ממשפחת לוי, חברים יקרים שבנם נפצע קשה בעזה. זהו הבן השלישי שנפצע אצלם במלחמה האחרונה.

לא חולף זמן והם מבקשים שאגיע עם הגיטרה לסורוקה לטיפול נמרץ.

כשהגעתי לשם פגשתי את המשפחה המדהימה הזאת בטיפול נמרץ ושרנו יחד המון שירים. את תפילות ר"ה ושירי אלול...

ואז לקראת סיום, שאלתי את האמא איזה שיר היית רוצה שנשיר?

והיא ענתה לי,

"תדע לך שמעתי מישהו שעבר קטיעת רגליים ומתמודד עם זה שאמר פעם

אמנם אין לי רגליים אבל יש לי כנפיים.

אז אני מבקשת שנשיר את "כנפי רוח"".

שרנו עוד פעם ועוד פעם.

משם, הלכתי ישר לאולפן של ערן המוכשר: רק גיטרה ושעתיים של עבודה ולא רציתי יותר לגעת בדבר הטהור הזה שיצא.

"כנפי רוח

כנפיים נפרשות לגבהים אחרים

ללא גבולות

אל מרחקים

אל מעמקים

ורגלי במישור עמדה

יציבה מקבעת מקרקעת

והבן אדם שהולך ומתהלך

אט אט מתחיל לרחף לשחרר רגליים ולפרוש כנפיים

לגדול לגבהים אחרים לגדול מכל השברים ולהתרומם מעל הנפלים לגבהים אדירים

עד שממעוף הציפורים לא רואים כאלה דברים.

בשמים הנעלמים שם אותם רגליים הולכות ורצות מעל כל המלאכים

אלו רגליים של אנשים פשוטים

כאלה שבגבורתם מספרים את סיפור החיים".

מוזמנים להקשיב לפתוח את הלב.

לרפואת אלקנה בן אורית ומתנאל בן צביה בתוך שאר פצועי וחולי עמך ישראל".

קרדיטים:

מילים: הראי"ה קוק

לחן: אביגיל עוזיאל-עמר

שירה: עמיחי פלסר

עיבוד, הפקה מוזיקאלית, גיטרה: ערן קליין

