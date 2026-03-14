זבולון נתנוב בסינגל חדש וקצבי: "לגדל ת'ילד"

נתנוב: "בעולם רועש ומבלבל, בין בניינים גבוהים לילדים שמשחקים בגשם, נולד שיר שמבקש לעצור רגע ולהביט פנימה. זה שיר על הורים, על ילדים, על דור שמחפש דרך בתוך הטירוף, ועל אמונה פשוטה שבלעדיה אי אפשר לגדל פה ילד".
קרדיטים:
מילים ולחן: זבולון נתנוב
עיבוד והפקה מוזיקלית: מנדי ליפסקר, תולי ליפסקר
מילים:
גופים רבים משרדים סגורים
ילדים משחקים בגשם
חוזים פתוחים בנינים גבוהים
בגן עוד מציירים תקשת
סבים מלבינים תינוקות נולדים
ילדים נופלים ברשת
ואת אומרת לי איך בטרוף הזה
נצליח לגדל פה את הילד
ואיכשהו בסוף הכל כאן מסתדר
לא נמציא את הגלגל הדור חוזר
גם אם לא עכשיו ברורה הדרך
כי האמת בסוף מתבהרת
לא היום ולא מחר אולי פורצת
תאמיני בו יהיה בסדר
קווים פתוחים נשמות אבודות
רחובות ריקים מתוכן
ספסלים בודדים כשרונות עזובים
רגלים יחפות בגשם
תכנים גנוזים זקנים שותקים
מדברים על הכל ברשת
והטרוף הזה לפני בא גואל
פני הדור כפני הכלב
ואיכשהו בסוף הכל כאן מסתדר
לא נמציא את הגלגל הדור חוזר
גם אם לא עכשיו ברורה הדרך
כי האמת בסוף מתבהרת
לא היום ולא מחר אולי פורצת
תאמיני בו יהיה בסדר
0 תגובות