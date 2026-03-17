יוסי גרין ושמעון קריימר בסינגל חתונות חדש: "מהרה"

שיתוף פעולה חדש ומרגש בין המלחין הנודע יוסי גרין לזמר והיוצר שמעון קריימר - "מהרה".

יוסי גרין: "שמעון קריימר ואני נפגשנו במוצאי שבת אחד, בהנדון שבלונדון, בביתו של חבר טוב. באותו ערב הגיעו שלושה בחורים צעירים ומוכשרים להפליא כדי לפגוש אותי ולשבת קצת סביב הפסנתר. שניים מהם הפכו מאז למפורסמים בעולם כולו כזמרים ומבצעים. השלושה היו שמעון קריימר, שלומי גרטנר ויוסי גורביץ. יוסי גורביץ הוא מלחין מצוין עם לא מעט להיטים באמתחתו. מאז, זכיתי בסייעתא דשמיא להקליט לא מעט יצירות ידועות עבור שמעון ועבור שלומי.

הלחן החדש הזה, "מהרה", נכתב מתוך פרץ השמחה שהציף אותנו כשקיבלנו את הבשורה המשמחת על אירוסיה של נכדתנו השנייה, ציפי גרין עם אלי טייברג ני"ו. מיהרתי אל הפסנתר והתחלתי לנגן בהשראת התמונות שנצטיירו במוחי: הכלה היקרה שלנו עם החתן, נכדנו החדש, צועדים לעבר החופה בליווי הוריהם, והמנגינה פשוט זרמה בסיעתא דשמיא!

לאחר מכן הגיעה הידיעה שאחד מהזמרים המבצעים האהובים עליי, שמעון קריימר (שמתגורר כיום במנצ'סטר שבאנגליה), ישהה בניו יורק ביום החתונה למשך יום אחד בלבד. התקשרתי אליו ושאלתי אם יוכל להגיע לחופה שלנו באותו ערב, כיוון שיש לי יצירה חדשה שרציתי במיוחד שישיר בזמן שנכדתנו ציפי תצעד עם הוריה לחופה. הוא הסכים מיד, וכצפוי, הקסים את כל הנוכחים.

לאחר החופה הענקתי לו את השיר כמתנה, מתוך הכרת תודה, וביקשתי ממנו להקליט אותו כדי שגם אחרים יוכלו לשמוע וליהנות. שמעון לקח על עצמו את המשימה והפיק, עיבד, ניצח והקליט את השיר בקולו! לפניכם הביצוע היפהפה שלו ל"מהרה" החדש שלנו".

קרדיטים:

לחן: יוסי גרין

הפקה, עיבוד וביצוע: שמעון קריימר, מנצ'סטר, אנגליה.