ארי ברמן בסינגל ציפייה חדש: "דור הגאולה"

הזמר ארי ברמן משיק סינגל חדש ומעורר השראה "דור הגאולה", שיר שמבקש לגעת בנקודה הפנימית של התקופה ולחזק את תחושת התקווה והאמונה. המילים והלחן של אלחנן אלחדד, לצד עיבוד והפקה מוזיקלית של אבישי אוזן.
השיר מציב במרכזו את התחושה כי אנו חיים בדור מיוחד, דור שמצפה לגאולה ומתחזק מתוך אור התורה והחיבור הפנימי לעם ישראל. דרך פזמון קליט ומסר ברור של ציפייה לבשורה ומסר של חיזוק ואחדות, כזה שמזכיר לכולנו להמשיך להאמין, לצפות לטוב, ולהחזיק בתקווה ש"הנה בא הגואל".
קרדיטים:
מילים ולחן: אלחנן אלחדד
עיבוד והפקה מוזיקלית: אבישי אוזן
0 תגובות