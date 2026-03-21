הרב יניב יעקובי משיק סינגל חדש: "שירת הים"

יצירה עוצמתית ומרגשת שהופקה יחד עם עיבוד מוזיקלי מוקפד לפיוט הידוע, אשר חורז על ידי הרב יעקובי בסגנונו הייחודי, המשלב מסורת עם נגיעות עכשוויות.
הסינגל מהווה סנונית ראשונה מתוך פרויקט מושקע במיוחד, שעתיד לכלול עיבודים מוזיקליים לחלקים נבחרים מתוך התפילה, ולהנגיש אותם לקהל הרחב בגישה מרגשת ועדכנית.
הרעיון שמאחורי הוצאת השיר בקצב שמח במיוחד נובע מהבטחת החיד"א, לפיה מי שאומר את "שירת הים" בשמחה, ומרגיש כאילו הוא עצמו נמצא במעמד קריעת ים סוף - נמחלין לו כל עוונותיו.
קרדיטים:
לחן: הרב יניב יעקובי
עיבוד והפקה מוזיקלית: שמואל אהרן
