כיכר השבת

נהוראי אריאלי בסינגל קליפ חדש ומטלטל: “זהות בדויה”

הזמר והיוצר נהוראי אריאלי בסינגל קליפ חדש וייחודי שכתב והלחין - "זהות בדויה". העיבוד וההפקה המוזיקלית של מאור חיים ונהוראי אריאלי

הסינגל החדש של נהוראי אריאלי, “זהות בדויה”, הוא הרבה מעבר לשיר נוסף באלבום – מדובר ביצירה מרכזית, כנה ומטלטלת, שמציבה מראה ישירה מול המאזין ושואלת את השאלה הפשוטה אך העמוקה ביותר: מי אני באמת?

השיר נכתב מתוך רגע אישי של שבר והתבוננות פנימית, כאשר אריאלי מתמודד עם תחושת ניכור מהגדרות חיצוניות – שם, סטטוס או ציפיות חברתיות. במקום זאת, הוא מבקש לגעת במהות האמיתית: הנשמה, הזהות הפנימית שלא תלויה בתוויות.

במילים חשופות וטעונות רגש, “זהות בדויה” הופך לקריאת התעוררות עבור כל מי שמרגיש שהוא חי על אוטומט, מבלי לעצור ולשאול את עצמו שאלות עמוקות. זהו שיר שמסרב להישאר ברקע – הוא דורש הקשבה, נוכחות, ובעיקר כנות.

קרדיטים:

מילים ולחן: נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור חיים, נהוראי אריאלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אין על נהוראי בעולם
משה
1
אני לא יודעת מה אני חושבת על זה. צריך לשמוע את זה גם בלי הקליפ להצליח להתרכז להאזין כי יש פה מכתב מהנשמה
עם ישראל חי

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר