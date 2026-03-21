נהוראי אריאלי בסינגל קליפ חדש ומטלטל: “זהות בדויה”

הסינגל החדש של נהוראי אריאלי, “זהות בדויה”, הוא הרבה מעבר לשיר נוסף באלבום – מדובר ביצירה מרכזית, כנה ומטלטלת, שמציבה מראה ישירה מול המאזין ושואלת את השאלה הפשוטה אך העמוקה ביותר: מי אני באמת?

השיר נכתב מתוך רגע אישי של שבר והתבוננות פנימית, כאשר אריאלי מתמודד עם תחושת ניכור מהגדרות חיצוניות – שם, סטטוס או ציפיות חברתיות. במקום זאת, הוא מבקש לגעת במהות האמיתית: הנשמה, הזהות הפנימית שלא תלויה בתוויות.

במילים חשופות וטעונות רגש, “זהות בדויה” הופך לקריאת התעוררות עבור כל מי שמרגיש שהוא חי על אוטומט, מבלי לעצור ולשאול את עצמו שאלות עמוקות. זהו שיר שמסרב להישאר ברקע – הוא דורש הקשבה, נוכחות, ובעיקר כנות.

קרדיטים:

מילים ולחן: נהוראי אריאלי

עיבוד והפקה מוזיקלית: מאור חיים, נהוראי אריאלי