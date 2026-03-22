כיכר השבת

דוידי פרימק בסינגל חדש: "מישהו אחר"

הזמר והיוצר הצעיר דוידי פרימק בסינגל חדש שכתב והלחין בהשראת התקופה וחוסר הוודאות - "מישהו אחר". ההפקה המוזיקלית של פרימק עצמו (סינגלים וקליפים)

פרימק: "בתקופה של אי ודאות גדולה, מוזיקה היא אור.

השיר הזה הגיע בזמן מדויק. אולי לא במקרה.

מקווה שהוא ייכנס לכם ללב, יחזק, וייתן תקווה.

בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה".

קרדיטים:

לחן ומילים: דוידי פרימק

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוידי פרימק

מילים:

כל מה שאני רוצה,

אני מקבל ושומר.

כל מה שאני חושב,

אני צודק ולא שואל.

לקח לי קצת זמן להבין את העולם.

זה לא אני, זה מישהו אחר.

כל מה שאני רואה,

אני לוקח ולא מודה.

מכל מה שאני חושש,

אני בורח ולא סומך.

פותח דלת, לא מפחד שתיסגר.

כי זה לא אני, זה מישהו אחר.

מה שבא לי,מה שלא נודע לי: זה אתה שתמיד דואג למעלה.

תן בינה, תן לדעת את הניסיון שלי. לפניך ליבי ותודתי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר