דוידי פרימק בסינגל חדש: "מישהו אחר"

פרימק: "בתקופה של אי ודאות גדולה, מוזיקה היא אור.

השיר הזה הגיע בזמן מדויק. אולי לא במקרה.

מקווה שהוא ייכנס לכם ללב, יחזק, וייתן תקווה.

בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה".

קרדיטים:

לחן ומילים: דוידי פרימק

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוידי פרימק

מילים:

כל מה שאני רוצה,

אני מקבל ושומר.

כל מה שאני חושב,

אני צודק ולא שואל.

לקח לי קצת זמן להבין את העולם.

זה לא אני, זה מישהו אחר.

כל מה שאני רואה,

אני לוקח ולא מודה.

מכל מה שאני חושש,

אני בורח ולא סומך.

פותח דלת, לא מפחד שתיסגר.

כי זה לא אני, זה מישהו אחר.

מה שבא לי,מה שלא נודע לי: זה אתה שתמיד דואג למעלה.

תן בינה, תן לדעת את הניסיון שלי. לפניך ליבי ותודתי.