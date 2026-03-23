אהרן רזאל והרב שלמה כ"ץ מתאחדים בשיר חדש: "ועשו לי מקדש"

המוזיקאי והיוצר אהרן רזאל משחרר סינגל חדש ומעורר השראה, בו הוא מארח את ידידו הקרוב, הזמר והרב שלמה כ"ץ. השיר, המבוסס על הפסוק המכונן "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", מביא לידי ביטוי את הכמיהה לקשר ישיר ובלתי אמצעי עם הבורא, דווקא בימים המורכבים שעוברים על עם ישראל.

אהרן רזאל מספר על היצירה: "לא יכולתי שלא להלחין את אחד הפסוקים המרגשים ביותר שאני מכיר; פסוק המבטא את הקשר המיוחד בין בורא עולם לכל יהודי ויהודי באופן אישי. האלשיך הקדוש עומד על הדיוק בפסוק: ה' לא מבקש לשכון 'במקדש' אלא 'בתוכם' – בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. זהו העומק האמיתי של השכינה."

הניגון נולד לפני שנים בין סמטאות צפת, וכדרכם של ניגונים, המתין לרגע הנכון לצאת אל העולם. "הקלטתי את השיר לראשונה לכבוד חתונת בני הבכור והוא נשמר במעגל המשפחתי. כעת, עם הולדת נכדי הראשון, הרגשתי שהגיעה השעה לשתף אותו עם כולם", מוסיף רזאל.

האירוח של הרב שלמה כ"ץ סוגר מעגל מרגש עבור השניים. לפני כמעט עשרים שנה הוציאו יחד את האלבום "כשושנה" משירי ר' שלמה קרליבך, ומאז חיפשו הזדמנות לשוב ולשתף פעולה. "אני מודה לרב שלמה שהתחבר והוסיף עומק כה רב לביצוע. החיבור בינינו הוא טבעי ומחזיר אותי לשנים של יצירה משותפת."

השיר יוצא בתקופה שבה עם ישראל נמצא בימי גבורה, אמונה ובטחון, לצד שהות במקלטים ובחדרים מוגנים. מתוך המציאות הזו, הניגון מבקש להזכיר את נצח ישראל ואת הסיפור הגדול של עמנו – סיפור של השראת שכינה בכל מצב ובכל מקום.

קרדיטים:

לחן: אהרן רזאל

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי טל, אהרן רזאל