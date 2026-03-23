40 להיטים ב-4 דקות: מאיר בן דרור וג'וש וולמרק מפתיעים במחרוזת

הזמרים מאיר בן דרור וג'וש וולמרק בשיתוף פעולה ייחודי ומחויך בו הם משלבים 40 להיטי אמונה מכל הזמנים למחרוזת אחת של ארבע דקות. ההפקה המוזיקלית של יוחנן אדלר (סינגלים וקליפים)

2תגובות
קרדיטים:

שירה ויצירת המחרוזת: מאיר בן דרור וג'וש וולמרק

הפקה מוזיקלית ותכנותים: אלחנן אדלר

הקלטת והפקת שירה: יונתן שטרן

השירים במחרוזת:

1. יש אמונה - עמית ליסטוונד

2. יש תקווה - בני פרידמן

3. עם אחד - ארי גולדוואג

4. שיר האחדות - שוקי סלומון

5. כולנו אחד - יידל וורדיגר

6. אל תירא - אברהם פריד

7. אל תירא ישראל - משה הלל

8. ישראל ישראל - ר' שלמה קרליבך

9. עם ישראל לא לפחד - יעקב שוואקי

10. כל העולם כולו - ר' ברוך צ'ייט

11. אבא איתי - ארי היל וחיים ישראל

12. אל תיפול - אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין

13. עלה קטן - אברהם פריד

14. חזק - אברהם פריד

15. שתרחמני - אוהד מושקוביץ

16. תורה הקדושה - מרדכי בן דוד

17. אב הרחמים - יעקב שוואקי

18. מכניסי רחמים - שלמה כהן

19. התנערי - אברומי פלאם

20. ואפילו בהסתרה - יואלי קליין

21. נשמל'ה - אוהד מושקוביץ

22. בעזרת ה' - עמית ליסטוונד

23. פתאום - יעקב שוואקי

24. אל תתייאש - מרדכי בן דוד

25. הכל לטובה - מרדכי בן דוד

26. גם זו לטובה - ליפא שמלצר

27. הכל לטובה - יוסף חיים שוואקי

28. בשורות טובות - אוהד מושקוביץ

29. איתך אני - אברהם פריד

30. ערבים כל ישראל - יעקב שוואקי

31. הוא יגאל אותנו - דדי גראוכר

32. שומר ישראל - ג'וש וולמרק

33. שומר ישראל - דדי גראוכר

34. והיא שעמדה - יונתן רזאל ויעקב שוואקי

35. בין האולם ולמזבח - דוד גבאי

36. תפילה לעני - מרדכי בן דוד

37. רחם - יעקב שוואקי

38. אחינו - דדי גראוכר ועמית ליסטוונד

תמליל

2
וואו מהמם!!! איזה מוכשרים! השירים ממש משתלבים אחד בשני!! אהבתי ממש!!
אחת
1
לפי דעתי תחרות אדירה בליל הסדר מי יוכל לשיר את כל השירים במדויק ישר כח ענק
יפה ומיחד גאוני לא היה כבושם הזה

