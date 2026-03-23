קרדיטים:
שירה ויצירת המחרוזת: מאיר בן דרור וג'וש וולמרק
הפקה מוזיקלית ותכנותים: אלחנן אדלר
הקלטת והפקת שירה: יונתן שטרן
השירים במחרוזת:
1. יש אמונה - עמית ליסטוונד
2. יש תקווה - בני פרידמן
3. עם אחד - ארי גולדוואג
4. שיר האחדות - שוקי סלומון
5. כולנו אחד - יידל וורדיגר
6. אל תירא - אברהם פריד
7. אל תירא ישראל - משה הלל
8. ישראל ישראל - ר' שלמה קרליבך
9. עם ישראל לא לפחד - יעקב שוואקי
10. כל העולם כולו - ר' ברוך צ'ייט
11. אבא איתי - ארי היל וחיים ישראל
12. אל תיפול - אברהם פריד, חיים ישראל ובנצי שטיין
13. עלה קטן - אברהם פריד
14. חזק - אברהם פריד
15. שתרחמני - אוהד מושקוביץ
16. תורה הקדושה - מרדכי בן דוד
17. אב הרחמים - יעקב שוואקי
18. מכניסי רחמים - שלמה כהן
19. התנערי - אברומי פלאם
20. ואפילו בהסתרה - יואלי קליין
21. נשמל'ה - אוהד מושקוביץ
22. בעזרת ה' - עמית ליסטוונד
23. פתאום - יעקב שוואקי
24. אל תתייאש - מרדכי בן דוד
25. הכל לטובה - מרדכי בן דוד
26. גם זו לטובה - ליפא שמלצר
27. הכל לטובה - יוסף חיים שוואקי
28. בשורות טובות - אוהד מושקוביץ
29. איתך אני - אברהם פריד
30. ערבים כל ישראל - יעקב שוואקי
31. הוא יגאל אותנו - דדי גראוכר
32. שומר ישראל - ג'וש וולמרק
33. שומר ישראל - דדי גראוכר
34. והיא שעמדה - יונתן רזאל ויעקב שוואקי
35. בין האולם ולמזבח - דוד גבאי
36. תפילה לעני - מרדכי בן דוד
37. רחם - יעקב שוואקי
38. אחינו - דדי גראוכר ועמית ליסטוונד
