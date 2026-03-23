אבי אילסון, ישראל סוסנה ומאות המשתתפים שרים יחד: "בזכותם"

שבוע לאחר יציאתו, הסינגל החדש “בזכותם” של אבי אילסון ממשיך לצבור תאוצה וכעת זוכה לגרסה ייחודית ומרגשת במיוחד: ביצוע שירת המונים מתוך מופע “שירושיר”, שנערך בהיכל התרבות נתניה.

הביצוע צולם במהלך האירוע המוזיקלי המיוחד בהובלת אילסון, יחד עם המוזיקאי ישראל סוסנה, כאשר מאות משתתפים לוקחים חלק פעיל בשירה ויוצרים חוויה עוצמתית של אחדות, רגש וחיבור למילים.

השיר “בזכותם” מדגיש את כוחם של לימוד התורה ותמימותם הטהורה של “תינוקות של בית רבן”.

העיבוד הקולי ההמוני, יחד עם האנרגיה החיה מהקהל, מעניקים לשיר פרשנות חדשה ומרגשת, שמצליחה לגעת גם במי שכבר הספיק להכיר את הגרסה המקורית.

קרדיטים:

מילים: מקורות

לחן: אלי קליין

הפקה מוזיקלית: ישראל סוסנה