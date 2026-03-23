יחיאל שראן משיק את אלבומו השני: "בית נאמן"

הזמר והיוצר יחיאל שראן משיק את אלבומו השני - "בית נאמן" בהפקתו של המלחין והמפיק איצי וואלדנר שגם שותף בלחנים. האזינו לשיר הנושא מתוכו (סינגלים וקליפים)

למעלה משנתיים לאחר אלבום הבכורה, הזמר והיוצר יחיאל שראן משיק את "בית נאמן", אלבום חדש ומרגש העוסק בערכי יסוד של החיים היהודיים: תורה, שבת, ירושלים וקשר עמוק עם הקב"ה. האלבום הופק מוזיקלית על ידי איצי וואלדנר, שגם שותף לכתיבת הלחנים לצד שראן.

הפרויקט משלב לחנים מלאי רגש עם עיבודים מוקפדים של מיטב המעבדים, בהם אברומי לונגר, שייע קאלר, יענקי שטיינמץ, יהודה גלילי, יוני אליאב, איצי ברי ואלי קליין. בין השירים הבולטים: שיר הנושא "בית נאמן", דואט שמח וקצבי עם בני פרידמן שנכתב לכבוד חתונת בתו של שראן, כשלצדו "יהא רעוא" ניגון מרגש בדואט עם איצי וואלדנר.

לדברי שראן, האלבום הוא ביטוי לכוחה של המוזיקה לקרב ולרגש: "הכוח של הניגון הוא מתנה מהקב"ה, שיר טוב מלווה אותנו שוב ושוב ומעורר השראה בכל פעם מחדש".

קרדיטים:

הפקה: איצי וואלדנר

לחן: איצי וואלדנר

עיבוד: אברומי לונגר

