אלפי הילדים שרים לכבוד מרן זצוק"ל: "עוד יוסף חי"

צילום: רואים את הקולות
בימים בהם עם ישראל זקוק יותר מכל לחיזוק הרוח והרמת המורל, מוציאה רשת ׳בני יוסף׳ ביצוע מרגש לשיר ׳עוד יוסף חי׳ בשירת המונים עם אלפי תלמידי הרשת - תינוקות של בית רבן. השיר שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל, זכה לביצוע המיוחד במהלך יום ההילולה ה-12 למרן במסגרת אירועי ׳יוסף עליכם׳ שמתקיימים מדי שנה בבניני האומה בהפקתו של דוד פדידה.
את השיר כתב שולי רנד והלחין יחד עם יונתן רזאל, על הביצוע המקורי חתומים יעקב שוואקי ויונתן רזאל. על ההפקה המוזיקלית אהרלה נחשוני, והעיבוד הקולי לשירת ה׳קולולם׳ הוא של ישראל סוסנה.
