אמן הרוק הכבד "לוחם השם" בסינגל חדש: "השקיעה האחרונה" 

דובי הלפרן: "זו יצירה שנכתבה מתוך השראה נבואית מחזונו של ישעיהו (פרק ס', פסוק כ') על עולם של גאולה – עולם שבו החשכה מתפוגגת והאור האלוקי מבשר על פתחו של עידן חדש של אחדות וקירוב לבבות.

"השקיעה האחרונה" (The Last Sunset) מבקש לצייר את האחדות שתשרור ביום שאחרי המלחמה האחרונה עלי אדמות – הרגע שבו האנושות תפסע יחד אל תוך מציאות של חיבור עמוק וחסר תקדים.

השיר מוקדש לזכרה של סמ"ש רוז לובין הי"ד, שמסרה את נפשה בהגנה על חומות ירושלים. רוז האמינה בלב שלם בעתיד של שלום, אחדות וכבוד לכל אדם באשר הוא".