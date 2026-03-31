 נותי פוקס ומשולם זושא בדואט נשמה מרגש לפסח: "קרב יום" 

הזמרים נותי פוקס ומושלם זושא מחדשים את הניגון שמיוחס לבעש"ט - "קרב יום". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אלי פרוכטר  (סינגלים וקליפים)

שלוש שנים אחורה, בערב פסח, ישבו נותי פוקס ומשולם זושא לשיעור תורה משותף. במהלך הלימוד עלה ניגונו המיוחד של הבעל שם טוב הקדוש, ניגון עתיק שכבש את הלבבות והותיר חותם עמוק אצל השניים.

לקראת חג הפסח באותה שנה שחררו פוקס וזושא ביצוע קצר וחלקי לניגון, שזכה לאלפי צפיות ולאינספור בקשות לגרסה מלאה. מאז, הרעיון להביא את השיר לכדי ביצוע מושלם המשיך להתבשל – עד לרגע הנכון.

החג הקדוש מתקרב וברגעים האחרונים הפשיל אלי פרוכטר את השרוולים והפיק עיבוד מוזיקלי עשיר ומדויק, המגיש דואט נשמה עוצמתי ומלא בגעגוע.

קרדיטים:

מילים: הגדה של פסח

לחן: מיוחס לרבי ישראל ב''ר אליעזר - הבעש''ט זיע''א

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי פרוכטר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

