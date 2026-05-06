שמואל יונה בסינגל חדש: "מכתוב"

קרדיטים:
מילים ולחן: שמואל יונה
מילים:
אתה מתעורר לעוד יום שרודף
את היום שהיה ונגמר
כמו עיגול אין התחלה ואין סוף
שוב מחכה למחר
אתה מתגלגל מחלום לחלום
אבל בעצם נשאר
בדיוק במקום שהיית אתמול
אתה מרגיש מיותר
פזמון:
מכתוב הכל מכתוב
מלמעלה מכתוב
מהטוב רק הטוב יהיה
מכתוב הכל מכתוב
מלמעלה מכתוב
מהטוב רק הטוב
מחכה
בית ב:
בשוק עוד מוכרים אשליות מתוקות
עטופות בנייר מחייך
ואתה עוד חופר בעגלת הרוכלים
ולא יודע בכלל מה לחפש
אתה מתגלגל מחלום לחלום
אבל בעצם נשאר
בדיוק במקום שהיית אתמול
כבר נהיה מאוחר
