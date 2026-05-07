אמן הרוק 'ירוחם' משיק אלבום בכורה: "בין גאולה ליפו"

היוצר והזמר ירוחם, משיק אלבום EP ראשון, אלבום פורץ דרך, שמתיך טקסטים אמוניים, שעוסקים בעבודת ה' פנימית, לתוך רוק גיטרות בועט מחוספס ודרמטי.

האלבום הזה, הוא יצירת מרחב של אחדות בין המגזרים, במיוחד בימים אלו, ונוצר מתוך שיתוף פעולה נדיר, בין אושיות מהרוק הישראלי לבין בני תורה חרדיים.

השיר "אחרי הכל" נכתב בליל אסון מירון. ל"ג בעומר תשפ"א. מתוך האסון הגדול ומתוך המתח סביבו בתקשורת והעירוב של פוליטיקה זולה בתוך האסון המזעזע, השיר הזה נכתב באותו לילה בדמעות

בבתים ירוחם מתאר את חוסר האונים מול המציאות השברירית ובפזמון מהדהדת הזעקה "אני עני ואביון. אלוקים חושה לי. עזרי אתה. השם אל תאחר".

קרדיטים:

לחן ומילים: ירוחם

הפקה מוזיקלית: רן אלמליח (כנסיית השכל)

הפקת הפרויקט: חיים שמש (בלו זון)