יאיר גדסי מחכה למשיח בסינגל חדש: "מתי נזכה" 

קרדיטים:
מילים לחן: יאיר גדסי
עיבוד: יאיר גדסי
קולות: משפחת גדסי
יעוץ מוזיקאלי: שיר דוד, ארגמן אשכנזי
מילים:
מתי נזכה ליום חדש
שבו יבנה בית המקדש
שולחן כסא וגם כינור
דוד להשם יכתוב עוד מזמור
נשב יחדיו סביב שולחן אחד
נשיר לאל המיוחד
נצחק נשתה וגם נרקוד
שירי הלל נכתוב עוד ועוד
מתי נזכה...
קנקן חדש מלא ישן
קול יעקב ישקה את הגן
על כוס יין נאמר שירה
אל השדה נצא בזמרה
מתי נזכה...
נצעד יחדיו לעיר בירה
מנחה נגיש בבית הבחירה
תפילה נעלה לרום עולם
תורת ה' בלב כל יונעם
מתי נזכה...
ונמר עם גדי ירבץ
מלכות אחת לעד לא תוחץ
רועה אחד יהיה לכולם
כסא שלם, גאולת עולם
מתי נזכה...
