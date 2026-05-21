לכבוד חג מתן תורה: שעיה לברון במחרוזת ניגוני בעלז

שעיה לברון: אני נרגש לשתף אתכם באוסף ניגוני בעלז לחג השבועות. השירים האלה מלווים אותי כבר זמן רב, והפרויקט הזה הפך למשהו שאנשים באמת מתחברים אליו – הן בתוך חסידות בעלז והן הרבה מעבר לה. יש משהו בניגונים האלה שמדבר ישירות אל הלב, וזה משהו ששמעתי שוב ושוב מאלו שהקשיבו לשירים.
באלבום לכבוד שבועות, הייתה לי הזכות לארח את ר' יוסף צבי ברייער, ניסן ובר, ואת קולו המתוק של ילד הפלא הרשי קליין, שהוסיפו את קולם ליצירה שכבר מרגישה מוכרת וקדושה. התקווה שלי היא שכאשר תאזינו, המוזיקה תיקח אתכם אל המקום ההוא, אל אווירת חג השבועות, ואל הרגש שאינו זקוק להסברים רבים.
קרדיטים:
שירה והגשה: שעיה לברון
סולנים: ר' יוסף צבי ברייער וניסן ובר
הפקה ועיבוד מוזיקלי: אנשי אקשטיין
ילד פלא (סולן): הרשי קליין
מקהלות: אנשי אקשטיין
רשימת השירים:
01 אתה בחרתנו (הרה"ג ר' פנחס פרידמן)
02 עדב יקר (הרב יוסף צבי ברייער)
03 והערב (הרב אלי' אייזנבאך / הרב יוסף צבי ברייער)
04 יהא רעוא (ר' שלמה יעקב פריד)
05 קדשינו (הרב יוסף צבי ברייער)
06 אהבת עולם (ר' מרדכי פריד)
07 לשמוע (הרב יוסף צבי ברייער)
08 ויחד לבבנו (ר' אלי' אייזנבך)
09 תורת ה' (הרב יוסף צבי ברייער)
10 הנחמדים (הרב יוסף צבי ברייער)
11 אנא עבדא (הרב יוסף צבי ברייער)
12 ובאו כולם (ניגון עתיק)
13 אתה בחרתנו 2 (הרב ירמיה דמן)
