נותי טייטלבוים במחרוזת בכורה: "כ'רעד צו דיר"

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המוזיקאי והמעבד נותי טייטלבוים, מי שחתום על לא מעט עיבודים והפקות בתעשיית המוזיקה החסידית, עושה כעת את הצעד הגדול אל מרכז הבמה ומשחרר את סינגל הבכורה שלו כזמר: "כ'רעד צו דיר" (אני מדבר אליך). הסינגל החדש הוא למעשה מחרוזת מיוחדת ומרגשת, המפגישה ארבעה שירים אהובים ומוכרים. טייטלבוים העניק לשירים לבוש מוזיקלי חדש, רענן ומעורר השראה, המצליח לגעת בלב השומעים כבר מהצליל הראשון.