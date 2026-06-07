נותי טייטלבוים במחרוזת בכורה: "כ'רעד צו דיר"

המוזיקאי והמעבד נותי טייטלבוים, מי שחתום על לא מעט עיבודים והפקות בתעשיית המוזיקה החסידית, עושה כעת את הצעד הגדול אל מרכז הבמה ומשחרר את סינגל הבכורה שלו כזמר: "כ'רעד צו דיר" (אני מדבר אליך). הסינגל החדש הוא למעשה מחרוזת מיוחדת ומרגשת, המפגישה ארבעה שירים אהובים ומוכרים. טייטלבוים העניק לשירים לבוש מוזיקלי חדש, רענן ומעורר השראה, המצליח לגעת בלב השומעים כבר מהצליל הראשון.
עם שחרור הסינגל, מספר נותי טייטלבוים בהתרגשות: "אני נרגש מאוד לשתף אתכם בסינגל הבכורה שלי, 'כ'רעד צו דיר' – מחרוזת מרגשת המפגישה ארבעה שירים אהובים, בעיבוד רענן ומעורר השראה. השיר משלב תחושת נוסטלגיה עם ביצוע מהלב, ומחבר בין הישן לחדש כדי ליצור חוויה מוזיקלית עוצמתית שאני גאה בה במיוחד."
קרדיטים:
עיבוד מוזיקלי: נותי טייטלבוים
פוסט פרודקשן: מנחם פרידמן
0 תגובות