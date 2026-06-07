כיכר השבת

נותי טייטלבוים במחרוזת בכורה: "כ'רעד צו דיר"

המוזיקאי והמעבד נותי טייטלבוים, עושה כעת את הצעד הגדול אל מרכז הבמה ומשחרר את סינגל הבכורה שלו כזמר: "כ'רעד צו דיר"  - "אני מדבר אליך" (סינגלים וקליפים)

המוזיקאי והמעבד נותי טייטלבוים, מי שחתום על לא מעט עיבודים והפקות בתעשיית המוזיקה החסידית, עושה כעת את הצעד הגדול אל מרכז הבמה ומשחרר את סינגל הבכורה שלו כזמר: "כ'רעד צו דיר" (אני מדבר אליך). הסינגל החדש הוא למעשה מחרוזת מיוחדת ומרגשת, המפגישה ארבעה שירים אהובים ומוכרים. טייטלבוים העניק לשירים לבוש מוזיקלי חדש, רענן ומעורר השראה, המצליח לגעת בלב השומעים כבר מהצליל הראשון.

עם שחרור הסינגל, מספר נותי טייטלבוים בהתרגשות: "אני נרגש מאוד לשתף אתכם בסינגל הבכורה שלי, 'כ'רעד צו דיר' – מחרוזת מרגשת המפגישה ארבעה שירים אהובים, בעיבוד רענן ומעורר השראה. השיר משלב תחושת נוסטלגיה עם ביצוע מהלב, ומחבר בין הישן לחדש כדי ליצור חוויה מוזיקלית עוצמתית שאני גאה בה במיוחד."

קרדיטים:

עיבוד מוזיקלי: נותי טייטלבוים

פוסט פרודקשן: מנחם פרידמן

נותי טייטלבוים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר