משה לוק בסינגל חדש: "י-ה דודי"

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משה לוק: "במיוחד ביום שכזה, נרגש לשתף אתכם בשיר החדש "י-ה דודי" שיצא ממש עכשיו וכולו ערגה וכיסופים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו ברחמים ובמהרה".