כיכר השבת

משה לוק בסינגל חדש: "י-ה דודי"

הזמר והפייטן משה לוק בסינגל חדש שכתב מנור בן דוד ללחן עממי - פיוט תפילה שמתאים במיוחד לימים אלו. העיבוד המוזיקלי של באבי אדרי (סיגנלים וקליפים)

משה לוק: "במיוחד ביום שכזה, נרגש לשתף אתכם בשיר החדש "י-ה דודי" שיצא ממש עכשיו וכולו ערגה וכיסופים לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו ברחמים ובמהרה".

קרדיטים:

מילים: מנור בן דוד.

לחן: עממי.

הפקה: משה לוּק.

עיבוד והפקה מוזיקלית: באבי אדרי.

מילים:

יָהּ דּוֹדִי עֹז תּפְאַרְתּנוּ / לְקוֹלְךָ בּנֶיךָ יַקְשיבו

קוּם וּשמַע תּהִלּתֵּנוּ / לִכְבוֹדְךָ רִיב יָרִיבוּ

הַט אֹזֶן לְשוְעָתִי / וּפְתַח לִי אֶת לִבּך

בּזְכוּת אוֹת בּרִיתִי / אֲשר קִדּשתּי לְך

קרבה תקוותי / להשיב מלכותך

אָנּא אֵּל מֶלֶך עוֹלָם / קַבּץ עֵּדָה עֲנִיּה

למקומם המושלם / שמה תהיה ראויה

יִשמְעוּ עַמּים כּלּם / בּאֶרֶץ הַצּבִיּה

תרום בכבוד קרנו / נספר נפלאותיו

ּוייתן אליו חינו / שיוציא מצרותיו

כי ישית יד ימינו / לברך בריותיו.

משה לוקמנור בן דודבאבי אדרי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר