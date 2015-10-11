המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)
סרטן השד הפך למחלה נפוצה בתרבות המערבית, הוא פוגע באחת משמונה נשים. גילוי מוקדם של המחלה משמעותי לתהליך הריפוי * הכל אודות אבחון וגילוי מוקדם, מתי הוא מעורר חשד לסרטן ומתי הוא מהווה רק ביטוי לשינוי הורמונלי (בריאות)
למה הילדים אוהבים לצייר? הפסיכולוגים טוענים שבכך הם מצליחים להביע את ריגשותיהם, אותם אינם יכולים לבטא בדיבור, לומדים להבין את עצמם ואת העולם שסביבם. מה נוכל ללמוד מהקשקושים הראשונים של הילד? דינה פלר ערכה מילון בסיסי לפענוח השפה הסודית של ציורי ילדים
"אמא, אני לא רוצה ללכת לבית הספר!" מוכר לכן? ישנן כל כך הרבה דרכים להגיד את המשפט הזה, אבל התוצאה היא זהה: הילד מסרב ללכת לבית הספר ולא רוצה ללמוד. זה מכעיס, זה מביך, זה מעצבן וזה בכל מקרה מחייב טיפול. כיצד תדעי לאבחן אם יש בעיה אמיתית או סתם פינוק?
יש כזה דבר להרגיש יותר מדי, ויש תינוקות שנולדים עם רגישות יתר. ילד רגיש הוא אתגר לא פשוט עבור הורים רבים. הוא נולד לא רק עם רגישות מוגברת, אלא גם עם תגובה מוגזמת לכל רעש או מגע שמגרה את מערכת העצבים שלו. מיהו ילד רגיש וכיצד חיים אתו בשלום? (תינוקות)