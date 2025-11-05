תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית אנו מבקשים את התגובות שלכם בעקבות פניה שקיבלנו מלקוח מתל ציון שהתלונן על התקנה גרועה של דלת אותה רכשה בפרפקט-ליין, לדבריה החברה מטילה את כל האשמה על המתקין שמצידו טוען שהריצפה עקומה. בשבוע הבא נעמיק בסיפור. אם יצא לכם לקבל שירות טוב או רע, מחברה והמתקינים העצמאיים נשמח לשמוע.

בנוסף, פניות רבות של תושבים מהר נוף על שיבושים בשכונה בעקבות שיפוצים בשכונה, לדברי התושבים הם לא עודכנו מראש ויש פתרונות שאפשר לעשות בתקופת הבניה, אך אין להם עם מי לדבר. נשמח לשמוע מהעירייה בנושא.

עוד בתוכנית: יוסי עבדו בניתוח גרפולוגי מפתיע לכתב יד שהוגש לו ומתייחס ארוכות לסוגיית הפצרית ונושא האובדנות, איך ניתן ומה רואים בכתב יד וגם איך ניתן למנוע. ראיון מרתק.

בחדשות היום: תאונות והצלה: ילד על קורקינט נפגע באורח בינוני במודיעין עילית. רק אתמול שלוש תאונות קורקינט בבני ברק: רוכב נפגע מאוטובוס (בינוני), נערה ממונית (קל), רוכב החליק (קל).

פרשת הפצ"רית: היועמ"שית החרימה דיון בכנסת, טענה שיבוש חקירה. מעצר תומר-ירושלמי הוארך.

זכייה בניו יורק: זוהראן ממדאני (50.4%) ניצח את קואומו (42%) וסלווה (7%), הוא תקף את טראמפ בנאום ועקץ: "תגביר ווליום".

עסקת F-35: ממשל טראמפ שוקל לאשר לסעודיה 48 מטוסים, שינוי מדיניות משמעותי.

חבר הכנסת עודה הורשע: נהג ללא רישיון (פג תוקף לפני 3+ שנים), קנס 1,500 ₪, פסילה על תנאי. 37 עבירות תנועה קודמות.

ולסיום רץ ברשת עם התנהגות מפתיעה של חתול ותיעודי המראות, נחיתות ותאונות מטוסים מכל העולם.