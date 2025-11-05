כיכר השבת
דבר ראשון | התוכנית המלאה

ניתוח כתב היד של הפצ"רית | אבו-טאבלה בביקורת חריפה על מחזיקי הסמארטפונים

המשמעות המעשית ליהודים בניו-יורק | מפתיע אתכם שלח"כ הערבי יש 37 עבירות תנועה? | סרטון חתולים קורע מצחוק בפינת 'רץ ברשת' | הקורקינטים ממשיכים לגבות מחיר כבד מהילדים שלנו | מה קורה בשכונת הר נוף ודלתות פרפקט ליין (דבר ראשון)

תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית אנו מבקשים את התגובות שלכם בעקבות פניה שקיבלנו מלקוח מתל ציון שהתלונן על התקנה גרועה של דלת אותה רכשה בפרפקט-ליין, לדבריה החברה מטילה את כל האשמה על המתקין שמצידו טוען שהריצפה עקומה. בשבוע הבא נעמיק בסיפור. אם יצא לכם לקבל שירות טוב או רע, מחברה והמתקינים העצמאיים נשמח לשמוע.

בנוסף, פניות רבות של תושבים מהר נוף על שיבושים בשכונה בעקבות שיפוצים בשכונה, לדברי התושבים הם לא עודכנו מראש ויש פתרונות שאפשר לעשות בתקופת הבניה, אך אין להם עם מי לדבר. נשמח לשמוע מהעירייה בנושא.

עוד בתוכנית: יוסי עבדו בניתוח גרפולוגי מפתיע לכתב יד שהוגש לו ומתייחס ארוכות לסוגיית הפצרית ונושא האובדנות, איך ניתן ומה רואים בכתב יד וגם איך ניתן למנוע. ראיון מרתק.

בחדשות היום: תאונות והצלה: ילד על קורקינט נפגע באורח בינוני במודיעין עילית. רק אתמול שלוש תאונות קורקינט בבני ברק: רוכב נפגע מאוטובוס (בינוני), נערה ממונית (קל), רוכב החליק (קל).

פרשת הפצ"רית: היועמ"שית החרימה דיון בכנסת, טענה שיבוש חקירה. מעצר תומר-ירושלמי הוארך.

זכייה בניו יורק: זוהראן ממדאני (50.4%) ניצח את קואומו (42%) וסלווה (7%), הוא תקף את טראמפ בנאום ועקץ: "תגביר ווליום".

עסקת F-35: ממשל טראמפ שוקל לאשר לסעודיה 48 מטוסים, שינוי מדיניות משמעותי.

חבר הכנסת עודה הורשע: נהג ללא רישיון (פג תוקף לפני 3+ שנים), קנס 1,500 ₪, פסילה על תנאי. 37 עבירות תנועה קודמות.

ולסיום רץ ברשת עם התנהגות מפתיעה של חתול ותיעודי המראות, נחיתות ותאונות מטוסים מכל העולם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדבר ראשון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר