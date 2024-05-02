לפני שלושה חודשים נהגת כבת 80, דרסה את הנער רפאל אדנה בן הארבע בנתניה, היא נמלטה מהמקום וכעבור זמן נתפסה. הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע - על הפקרות, בעקבות כך, יצאו עשרות מבני העדה האתיופית להפגנה (חדשות בארץ)
שעה קלה לאחר הצהרתו של מפקד מחוז תל אביב המודח, אלפים יצאו להפגין במוקדים רבים ברחבי הארץ | המוקד המרכזי היה בכבישי איילון, אלפים חסמו את הכביש המרכזי, הבעירו צמיגים והתעמתו עם שוטרים | לאחר ארבע שעות המשטרה פינתה את המפגינים בסיוע מכת"זית ופרשים | רק בשעות הלילה המאוחרות, עובדי איילון סיימו לפנות את המכשולים והכביש נפתח (בארץ)