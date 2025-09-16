כיכר השבת
זמר מפורסם פגע בכלי רכב וגרם לפציעות | החשד: נהג תחת השפעת אלכוהול

זמר מפורסם התנגש הלילה במספר רכבים בכביש איילון וגרם למספר פצועים | הזמר עוכב לחקירה כאשר במשטרה חושדים שהוא נהג תחת השפעת אלכוהול (בארץ)

זירת תאונה, ארכיון (צילום: דוברות מד"א)

כוחות משטרה והצלה הוזעקו הלילה (בין שני לשלישי), מעט לאחר השעה 01:00, לזירת בכביש איילון סמוך לגשר ההלכה.

הכוחות העניקו טיפול רפואי ראשוני לשישה נפגעים שפונו במצב קל לבית החולים. בוחני התנועה שהוזעקו לזירה פתחו בחקירת התאונה.

מחקירה ראשונית עולה כי הנהג, זמר מפורסם, התנגש במספר כלי רכב והוביל לתאונת דרכים. הזמר עוכב לחקירה תחת אזהרה בתחנת המשטרה ובסיומה הוא שוחרר.

במשטרה חושדים כי הזמר נהג תחת השפעת אלכוהול, מה שהוביל לאיבוד השליטה ברכב ולתאונת הדרכים.

במשטרה מתכוונים לזמן את הזמר לחקירה נוספת ולפי התקדמות החקירה, אף להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.

