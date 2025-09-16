כוחות משטרה והצלה הוזעקו הלילה (בין שני לשלישי), מעט לאחר השעה 01:00, לזירת תאונת דרכים בכביש איילון סמוך לגשר ההלכה.

הכוחות העניקו טיפול רפואי ראשוני לשישה נפגעים שפונו במצב קל לבית החולים. בוחני התנועה שהוזעקו לזירה פתחו בחקירת התאונה.

מחקירה ראשונית עולה כי הנהג, זמר מפורסם, התנגש במספר כלי רכב והוביל לתאונת דרכים. הזמר עוכב לחקירה תחת אזהרה בתחנת המשטרה ובסיומה הוא שוחרר.

במשטרה חושדים כי הזמר נהג תחת השפעת אלכוהול, מה שהוביל לאיבוד השליטה ברכב ולתאונת הדרכים.

במשטרה מתכוונים לזמן את הזמר לחקירה נוספת ולפי התקדמות החקירה, אף להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.