הרב איצי אקרמן מלווה את משפחות החטופים מזה חודשים ארוכים באוהל התפילה ובמסעות לקברי צדיקים | בראיון מרגש ומעורר השראה הוא מספר על הרגעים המכוננים במסע שקראו דווקא באוטובוס באירופה | כיצד מתוך הקושי והעצב צומחת האמונה, היצירה והתקווה | וגם ביצוע לייב לשיר חדש ומרגש (דבר ראשון)
היום בתוכנית: הרב מאוהל התפילה בראיון מעצים על החטופים | תיעודים שהותרו לפרסום מלבנון | מה הסיכוי שהאסטרואיד YR4 יפגע בכדור הארץ ואיזו מדינה תושמד | האם עיר התורה הופכת לעיר הפשע ומי לא הסכים להתראיין בנושא? | וגם, האם חייבים לסמן מחירים? (חדשות היום)
הזמר והקומזיצר, איצי אקרמן, אברך כולל ממודיעין עילית בסינגל בכורה חדש אותו הלחין לפני כשנתיים במוצאי ליל פסח שני, כשלימד בישיבה לבחורים מתמודדים בתקופת הקורונה. על העיבוד וההפקה המוזיקלית אמונים הצמד אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים)