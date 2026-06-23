עולם המוזיקה החסידית והחינוכית סוער בשבוע האחרון סביב הקליפ החדש והמדובר של הזמר ואיש החינוך, הרב איצי אקרמן. לשיר, הנושא את השם המבטיח "מיוחד". בסירטון מככבים בחורי ישיבה מישיבת "תורה ודעת". בלי טכנולוגיות AI ועיבודים בומבסטים רק רגש ישיבתי טהור.

באולפן 'כיכר השבת', פוגש משה מנס את אקרמן לשיחה מרתקת שמתחילה במילים של השיר החדש, ועוברת דרך הניסיונות הרוחניים המורכבים של בחורי הישיבות בדורנו, ועד לסגירת המעגל המרגשת בטיסה לחו"ל עם החטופים ששבו מעזה.

"מלאכים, יש לי רבבות / כמוך יש לי רק אחד, אתה מיוחד...""תפסיק לחשוב שאני לא מרוצה ממך / חוץ ממלך, אני אבא שלך ואתה בן אהוב שלי..."

המניפולציה של היצר הרע: "הוא רוצה לספר לך שאתה דפוק"

"השיר הזה, מבחינתי, זה בורא עולם ואנחנו", פותח הרב אקרמן ומסביר את עומק המילים. "מי יכול לומר חוץ ממלך 'אני אבא שלך'? אבא בשר ודם לא יגיד משפט כזה".

אקרמן, שמקבל מדי שבוע חמישה או שישה שירים מבחורי ישיבות, בכלל לא התכוון לקנות שיר חיצוני. יש לו מגירה מלאה בשירים משלו. אבל אז הגיע מוצאי שבת אחד באמצע החורף, ששינה הכול.

"זו הייתה שבת שלא היה בה 'שטייגן'", משתף אקרמן בגילוי לב מיוחד. "לא הצלחתי ללמוד הרבה. ליצר הרע יש שתי אסטרטגיות: הראשונה היא שלא תלמד. השנייה, והיא החזקה יותר – לספר לך שאתה בעצם דפוק. הוא מכשיל אותך, ואז אומר לך: 'זה אתה האמיתי, אתה בעל תאווה, בעל כעס, בחיים לא תחזור למי שהיית'".

עם התחושה הקשה הזו הגיע אקרמן לקומזיץ בישיבת 'באר יצחק'. "הרגשתי לא מסונכרן עם עצמי. ואז, ברגע של עצירה, הבחורים התחילו לשיר שיר שכתב בחור בשם שימי זילבר (שם במה). כשהם הגיעו למילים 'מלאכים יש לי רבבות', משהו בי נפתח.

"הרחבתי את המילה 'מלאכים' בדמיון שלי לצדיקים, לאחים האברכים הגדולים שלי שיושבים ולומדים עשר שעות ברצף בתענית דיבור. אמרתי לעצמי: 'מושגים כאלה יש לאלוקים ברבבות. אבל כזה עם יצר הרע, עם התמודדויות כמו שלי, שמנסה להתגבר על הרגל של קפה ב-11 בבוקר ולא לשון הרע – כמוך יש לו רק אחד'".

"הבחור לא מתמודד עם סערת הגיוס – הוא מתמודד עם חוסר סיפוק"

מנס מקשה ומנסה לקחת את השיחה אל הסערות הציבוריות שבחוץ, אל סוגיית הגיוס המורכבת שמסעירה את הרחוב החרדי. אך אקרמן, שמכיר את נפש הבחורים מקרוב, מציג זווית שונה לחלוטין.

"ההתמודדות של הבחור היא לא מול הסערה מסביב לגיוס. הסערה הזו דווקא מייצרת חומות הגנה נפלאות של 'רדיפה' וזה לא חודר אליו בכלל", קובע אקרמן. "מה שכן הבחור מתמודד איתו בפנים זה התחושה של: 'אני אחד ממיליון, אין לי סיפוק בשטייגן, יש לי נפילות רוחניות בתוך הישיבה עם עצמי'. זה מה שאני מנסה להביא בקומזיצים".

"אני אומר לבחור: תדמיין את הקדוש ברוך הוא יושב עם מלאכים ומתכנן לך את הניסיון הספציפי שלך בהשגחה פרטית מדויקת. כולם עומדים ומסתכלים: איך הוא יגיב? ואז מוחאים לך כפיים".

ויסקי במטוס ושיחות נפש: סגירת המעגל עם החטופים

חלקו השני של הריאיון חוזר לתקופה הסוערת שבה הרב אקרמן ליווה מקרוב את משפחות החטופים, הופיע בכיכר החטופים וטס לכל העולם כדי לחזק. "אחרי שהם חזרו, לקחתי 300 צעדים אחורה כדי לתת להם את הספייס שלהם", הוא מספר.

אלא שלהשגחה הפרטית היו תוכניות אחרות עבורו. "חזרתי מקומזיץ בציריך במוצאי שבת, ואני מגיע למטוס ופוגש את בר קופרשטיין ועוד כ-11 מהחטופים האחרונים ששבו. את המשפחות של כולם הכרתי ישר והפוך, אבל הם לא ידעו מי אני".

אקרמן ביקש רשות מאחראי המסע לגשת אליהם. "היה לי בתיק בקבוק ויסקי שהעליתי למטוס. פתחנו אותו, הייתה חגיגה גדולה וניהלנו שיחות נפש ארוכות אל תוך הלילה".

משה מנס: "הם עברו חיזוק?"

הרב איצי אקרמן: "רוחניות זה דבר שעולה ויורד. אבל תודעת אלוקות – זה דבר שנשאר אצל רובם ככולם. שם שמיים שגור על פיהם. האם יש להם שולחן שבת? אני לא יודע, כל אחד לפי עניינו. אבל עם ישראל חוזר למקורותיו, זו הכותרת הראשית".