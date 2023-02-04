הוא פרץ לתודעה כשניסה להסביר את המגזר החרדי בתקשורת הכללית וחטף אש | הוא גם ליווה את משפחות החטופים ברגעים הקשים ביותר, וכעת – הרב איצי אקרמן מוציא קליפ חדש וממיס לבבות עם בחורי ישיבה | הרגע שבו נשבר בקומזיץ, על האסטרטגיה של היצר הרע, והתובנה שתישאר אצל החטופים לעד (דבר ראשון)
אַבָּא לָקַח שַׂקִּית וְשׁוּב הִכְנִיס מַמְתַּקִּים וְשָׁאַל אִם יֵשׁ מַסְפִּיק, שֶׁלֹּא יֶחְסַר... וְאָז אָזַר אֹמֶץ וְשָׁאַל: "יֵשׁ אֶחָד גַּם בִּשְׁבִילִי?". פרק ראשון מתוך ספרה החדשה של אריאלה סביר, "ליאורה", המיועד לילדים בכל הגילאים. מיוחד לילדי "כיכר השבת"
עיירת הסקי ארוזה שבשווייץ עמוסה בימים אלה בתיירים יוצאי דופן: מבני ברק, ירושלים, ברוקלין וסטמפורד היל. הללו מתהלכים בשבילים המושלגים כשהם מתפלפלים בדף היומי ומטהרים את האוויר. לצד אלו, ישנם רבים אחרים הבאים ללמוד את אומנות הסקי ולגלוש במרחבים הפתוחים
16 שנים לאחר פטירת הרב שלמה קרליבך ע"ה, הפגיש "כיכר השבת" שני מוזיקאים: יהודה כ"ץ, תלמידו המובהק של ר´ שלמה, ואלחי רפואה, כוכב זמר חסידי עולה ♫ השניים מבצעים יחד את שיריו הבלתי נשכחים של הרבי המרקד, מדברים על דמותו וחושפים יצירות חדשות ♫ מרתק ומיוחד (שירים חסידיים)
שליח "כיכר השבת" לאומן, מאיר אלפסי, מגיש תיעוד ראשון מהעיירה האוקראינית שמתעטפת חג לקראת ראש השנה. מחר, בצהריי היום, צפוי להערך מעמד "התיקון הכללי" שיועבר בשידור ישיר ומיוחד כאן, ב"כיכר השבת". מסביב לשעון: גלריות, דיווחים ועדכונים שוטפים. מיוחד (גלריה)