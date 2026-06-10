ר' איצי אקרמן בסינגל חדש: "אתה מיוחד"

לפעמים השירים הכי עוצמתיים מגיעים מהמקומות הכי פחות צפויים. זה בדיוק מה שקרה למוזיקאי ר' איצי אקרמן, שהגיע לנגן בישיבת 'באר יצחק' ובזמן ההפוגה שמע את הבחורים שרים יחד טקסט שמרגיש כמו מכתב אישי מבורא עולם. המילים הפשוטות והנוגעות האלו תפסו אותו חזק, והיום הן יוצאות לעולם כסינגל החדש שלו "אתה מיוחד".

את השיר כתב שימי זילבר מתוך מקום של התמודדות יומיומית שמוכרת לכל אדם. בעולם שבו היצר הרע מנסה להוריד, להאשים ולייצר תחושת חוסר הערכה עצמית, השיר הזה מגיע כדי להזכיר את האמת הפשוטה: עם כל העליות והירידות, הקדוש ברוך הוא גאה בנו.

"המסר הזה של 'מלאכים יש לי רבבות, כמוך יש לי רק אחד' הוא מסר שיכול לחזק כל יהודי", מספר ר' איצי. "הפקת השיר לקחה קרוב לחצי שנה, תוך כדי מבצע 'שאגת הארי', עם לא מעט עיכובים ואכזבות בדרך. אבל מתוך אמונה פשוטה שהכל מאיתו יתברך, זה סוף סוף בחוץ. תודה ענקית לכל מי שסייע לאורך כל הדרך".

קרדיטים:

מילים: שימי זילבר, איצי אקרמן

לחן: שימי זילבר

עיבוד והפקה מוזיקלית: יפתח דקל