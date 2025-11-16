שחר עזרא בסינגל קליפ חדש: "לך לך"

לאחר ההצלחה הגדולה של סינגל הבכורה "מקדש מלך", שזכה לחיבוק חם בתחנות הרדיו השונות, הזמר והיוצר שחר עזרא משיק את הסינגל השני שלו.

"לך לך" הוא שיר פופ-רוק עכשווי, שמגיע מתוך מקום של התמודדות וכנות. שנכתב והולחן על ידי שחר עצמו בעקבות תקופה מאתגרת בחייו, והפך לקריאת השכמה עוצמתית. השיר מציע זווית אופטימית להתמודדות עם אתגרי החיים:

"בשיר אני מבקש לקום למרות הכל, להתחזק באמונה וביטחון באבא שבשמיים ובעצמנו, לראות ולהיזכר בטוב הקיים בנו, ולהעצים אותו", מספר שחר.

השיר, נוצר בהשראת מסע החיים האישי של שחר, ומהווה צעד נוסף בעשייה והיצירה המוזיקלית עם אלבום בכורה בהתוות והופעות שמתוכננות ברחבי הארץ.

"לך לך" מלווה בליווי קליפ אישי ומיוחד, המשקף את המסע המנטלי שהוביל לכתיבת השיר.

קרדיטים:

מילים: שחר עזרא

לחן: שחר עזרא

עיבוד: שחר עזרא ויפתח דקל

הפקה מוזיקלית: יפתח דקל

מילים:

הימלט על נפשך

אל תביט אחריך

שא עינך השמיימה

אל תביט לאחור

כבר הכל שם שחור

לך לך

מארצך וממולדתך

לך לך

ממך עד אלך ממך עד אלך

אל עצמך

אז הימלט על נפשך

אל תביט אחריך

שא עינך השמימה

יש לך את היום

האתמול כבר חלום

העתיד עוד פניך

כן אתה יכול

להתחיל לחיות

להתחיל לרצות

פשוט להיות

לך לך

מארצך וממולדתך

לך לך

ממך עד אלך ממך עד אלך

אל עצמך

אז הימלט על נפשך

אל תביט אחריך

שא עינך השמימה