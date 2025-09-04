המסר המורכב של זלמן שטוב // ביקורת אלבום

( צילום: לירן שמש )

זלמן שטוב הילך במשך שנים ארוכות לצד הז'אנר כזמר קומזיצר, קרליבכי כזה שכמעט ולא יוצר בעצמו ורק מבצע בעיקר משיריו של ר' שלמה. אבל החיידק היוצר לא הרפה ממנו ולאחר כמה שנים של עבודה, הוא בחר להוציא אלבום בכורה משיריו - "לנדוד".

האלבום נפתח דווקא בלחן לא של שטוב - ניגון ברכת כהנים הנודע אותו שרים מידי חג בעת אמירת המילה "שלום" בברכת כהנים. הניגון עתיק ויש המייחסים אותו ללוויים בבית המקדש, למרות שהסיכוי לכך נמוך עד אפסי, במיוחד לאור העובדה שהעותק האחרון של הדיסק "בית המקדש" הלך לאיבוד לפני אי אלו שנים... ההפקה המוזיקלית של יפתח דקל לשיר בליווי הקונטרה בס שנותן ליין בס נהדר הופכת את השיר המוכר למעניין ומוצלח. >> למגזין המלא - לחצו כאן

טעימות משירי האלבום

אין ספק שרוחו של ר' שלמה קרליבך מרחפת על האלבום מלבד "לכה דודי" בלחנו של קרליבך עצמו, ניתן לשמוע את ההשפעה הגדולה שלו על שטוב בשירים נוספים, דוגמת "נשמת" היפיפה, בלחנו של שטוב ובתוספת מילים באנגלית, בסגנונו האהוב של המלחין האגדי. גם השיר שבא אחריו "הנני" בסגנון זה עם נגיעות אתניות נעימות, שיר יפה פשוט ומלודי ועם הרבה נשמה. באופן כללי שטוב הוא לא הווקאליסט החסידי הקלאסי עם הקול הגבוה והזך, הוא יותר בסגנון זמרי הנשמה שכותבים ומבצעים את שיריהם כי הם אלו שיבצעו אותם בצורה הנכונה ביותר.

מי שחשש ששטוב יוצר רק שירים פשוטים, מוזמן להאזין ל"עוף חול" שכתב והלחין שטוב, שיר מעניין במקצב מורכב שלא מרחם על אלו שמנסים לשיר איתו. באופן כללי, לשטוב יש חיבה לסבך מקצבים בכמה משיריו דוגמת "מים רבים", לפעמים בצורה שפחות מקובלת במוזיקה הפופולרית. כמוזיקאי בעצמי, זה לפעמים מציק לי מדוע השיר לא "רובע" לתוך התבניות המוכרות, אך זו הייתה הבחירה האמנותית של שטוב לשמור על האווירה הראשונית בה השיר נכתב גם אם זה שונה מהצפוי על פי הכללים הרגילים של מוזיקה פופולרית. בהתאם צריך לתת מחמאות למפיק המוזיקלי יפתח דקל שהצליח ליצור מעטפת עדינה ומחבקת ללחניו של שטוב, למרות האתגרים המוזיקליים.

באלבום מתארח הזמר והיוצר פורץ הדרך אהרן רזאל, לדואט בשיר "על נהרות", בלחנו של שטוב, שיר נוגע שהלחין ביום גירוש עמונה. שטוב לוקח את היצירה שלו לעומק מעבר למנגינות והמילים הישירות של השיר. הוא צירף לאלבום חוברת סיפורים רחבה על כל שיר ושיר בו הוא מספר על תהליך היצירה שלו ובהמשך הוא גם צפוי להוציא ספר שיהיה סוג של הרחבה על הרעיונות שבשירים.

שיר הנושא של האלבום "לנדוד", אולי מספר את סיפורו של שטוב לפחות בעיניו. את השיר הוא הלחין וכתב בכפר הודי קטן. זהו שיר מסע פשטני ומורכב כאחד, הן מבחינת הטקסט והן מבחינת הלחן בו שוב הלך לשטוב למורכבות קצבית שהופכת את השיר לפחות נגיש. שטוב מביא את עצמו בשיר זה ובכלל באלבום באופן הכי ישיר, בלי להתייפייף, בלי להתאמץ יותר מידי ועם משהו שמרגיש אמיתי ונוגע. האם זה מתאים לכל אחד? ברור שלא, אבל זו הייחודיות של זלמן שטוב, הקול האישי ובהחלט גם המרגש שלו. "לנדוד" הוא אלבום מעורר מחשבות, כזה שתוך כדי האזנה גורם לך להאזין בדריכות רבה יותר וגם לחשוב על משפטים מתוכו. משעמם לא יהיה לכם איתו, זה בטוח.