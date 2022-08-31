ברוך דיין האמת: אמש לאחר חצות הלילה השיב את נשמתו ליוצרה הרב אליהו כהן זצ"ל, מעמודי התווך של הקהילה התורנית באשדוד ומותיקי העיר • המנוח ז"ל היה דבוק ברבותיו, קבע עתים לתורה במסירות ונודע במעשי חסד נסתרים • הותיר אחריו דור ישרים מבורך • הלווייתו כעת באשדוד (דיין האמת)
"בפעם הבאה יהיה מסובך קצת למשטרה להיכנס לישיבה שלי ולצאת", כתב אליהו כהן, תלמיד הישיבה שנעצר בפעם השניה - כחודש אחרי שנתפסו ברשותו מטעני חבלה, לשוטר עמו היה בקשר; כתב האישום שהוגש נגדו מגולל את מעשיו, האיומים והציוד המסוכן שהחזיק בחדרו (חדשות)
חשיפת 'כיכר השבת': אליהו כהן, הנין של גדולי ישראל חושף בריאיון מצולם וחריג, איך הפך את חדרו בפנימייה הישיבתית למעבדת חומרי נפץ - "להכין מטען עולה 40 ש"ח וקופסת פרינגלס" ומספר על הקמת המחתרת החרדית | צפו (מעניין)
אליהו כהן, תלמיד הישיבה החרדי שנעצר בגין סירובו להתגייס לצה"ל, שוחרר הצהריים מבית הכלא לקראת חג הפסח, וזאת לאחר הפגנות אלימות והתערבות של פוליטקאים חרדים למען שחרורו. מוקדם יותר, איים "הפלג הירושלמי" לשבש את התנועה בכבישי ישראל בחג הפסח אם כהן לא ישוחרר מבית הכלא (חרדים,בארץ)