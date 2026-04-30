בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של איש החסד, מוקיר ורחים רבנן, שהשכים והעריב לבתי כנסיות והיה אהוב על הבריות, הרב אליהו כהן ז"ל, והוא בן פ"א שנים בפטירתו.

המנוח נולד בתוניסיה להוריו שהקימו בית מלא באהבת תורה ויראת שמיים, ממנו ינק את הערכתו העמוקה לתלמידי חכמים שליוותה אותו כל חייו. בילדותו עלה עם משפחתו לארץ והם קבעו את מושבם בעיר אשדוד. לימים נשא את רעייתו שתחי' מהעיר טבריה, ופעל לפרנסתו בנמל אשדוד, תוך שהוא מקפיד על קביעות עתים לתורה בכל מצב.

במשך שנים רבות קבע את תפילותיו בבית הכנסת ליוצאי תוניס ברובע ב', עוד בימים שהיה צריף זמני. כמו כן, היה קשור בלב ונפש לישיבת "משיבי חיים" ועמד בקשר קרוב עם מזכה הרבים הגאון רבי מימון אזולאי זצ"ל, שאת שיעוריו נהנה לשמוע בקביעות.

לפני כעשרים שנה עבר להתגורר ברובע ג', כדי לחיות בקרבת בתי המדרש. שם, קבע את משכנו בבית המדרש "אורות חיים ומשה" בנשיאות הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו. מכריו מספרים על יהודי שהיה תמיד מהעשרה ראשונים בבית כנסת, שהתפלל במסירות ובהתמדה מופלאה. גם בשנותיו המאוחרות, היה דבוק בדף היומי ובשיעורי התורה בכולל למבוגרים, ולא פסיק פומיה מגירסא.

מידת החסד הייתה נר לרגליו. ביד רחבה ובלב חפץ סייע ליתומים, לאלמנות, למוסדות תורה ולארגוני חסד, הכל בענווה גמורה ותוך בריחה מהפרסום ומכל נדנוד של מחלוקת. הוא נודע בכיבודו המיוחד לאברכים ובחורי ישיבות, אותם ראה כנושאי כתר התורה.

בשנים האחרונות חלה, ובשבועות האחרונים נלחם על חייו בבית החולים כשבני משפחתו סביב מיטתו. אמש, לאחר חצות הלילה, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח זכה להותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות הממשיכים בדרך התורה: בניו - המחנך הרב יעקב כהן (בני ברק), הרב משה כהן (אלעד); וחתניו - הרב אברהם אלימלך (פתח תקווה), הרב רפאל מאזוז (בני ברק) והרב אשר בוכריס (אשדוד).

מסע הלוויה ייצא היום, יום חמישי י"ג באייר, ערב הילולת התנא רבי מאיר בעל הנס זיע"א, בשעה 15:00 מבית ההספדים בבית העלמין באשדוד, שם ייטמן.

ת.נ.צ.ב.ה.